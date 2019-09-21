Friends dizsinin 25. yılına Google'dan özel sürpriz! Friends konusu ve oyuncuları

21.09.2019 10:32

Friends dizisi 25 yaşında! Manhattan'da yaşayan bir grup arkadaşın hayatlarının ele alındığı dizi televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasına girdi. Google'da bu kadar popüler olan diziyi unutmadı ve aramalarda Friends karakterlerine özgü bazı eklemeler yaptı.

Altı kişilik bir arkadaş grubu ele alan dizinin final bölümü tam 52.5 milyon insan tarafından izlendi. Böylelikle Friends, 'en iyi komedi dizisi' olarak birçok ödülle bu başarısını taçlandırdı.

DİZİNİN KONUSU

Dizide 3'ü kadın, 3'ü erkek 6 farklı karakter bulunuyor ve New York'ta yaşayan ve hepsi farklı hayatların peşinden koşan bu karakterlerin başından geçen eğlenceli, duygusal ve kimi zaman da romantik olaylar konu ediniliyor. Karakterlerin her bölüm başka karakterler ile etkileşiminin yanı sıra, kendi aralarında da zaman zaman romantik ilişkiler ortaya çıkıyor, bazen bitiyor ve bazen tekrardan devam ediyor.

OYUNCU KADROSU

NBC'de 10 sezon boyunca sevenleriyle buluşan Friends'in oyuncu kadrosunda: David Schwimmer -Ross Geller, Lisa Kudrow - Phoebe Buffay, Jennifer Aniston - Rachel Green, Matthew Perry - Chandler Bing - Courteney Cox - Monica Geller, Matt LeBlanc - Joey Tribbiani isimler yer alıyor.

GOOGLE FRİENDS'İN DOĞUM GÜNÜNÜ UNUTMADI!

Friends hayranlarını mutlu edecek sürpriz Google'dan geldi ve dev arama motoru, dizinin karakterlerine uygun birkaç ayrıntıyı kendi üslubuyla kullanıcılarla paylaştı.

Ross Geller: Google'a Ross Geller yazıldığında çıkan sonuç ekranının sağ tarafında yer alan ve karakterle ilgili bilgilerin bulunduğu kutucukta bir koltuk simgesi yer alıyor. Bu koltuğa tıklayınca karakterin "pivot" diyerek bağırdığını ve ekranın sağa doğru döndüğü görülürken, tekrar basınca karakter, daha yüksek sesle bağırarak ekran bu sefer sol tarafa doğru yatıyor. Bu koltuğa iki kere daha tıklayın "easter egg"ler ortaya çıkıyor.

Rachel Green: Jennifer Aniston'ın canlandırdığı Rachel Green karakteri Google'da aratıldığında karakterin ikonik saç modelinin olduğu bir vektör ekrana yansıyor. Bu ikona tıklayınca, Google Görseller'de "The Rachel" arama sonuçlarına yönleniyor.

Joey Tribbiani: Arama kısmına Joey Tribbiani'yi yazıp sağ köşede çıkan pizza dilimi simgesine tıklandığında ekranda bir anda çeşitli yiyecekler çıkıyor. Karakterin "Joey doesn't share food" (Joey, yemeğini paylaşmaz) dediği duyuluyor.

Phoebe Buffay: Lisa Kudrow'un canlandırdığı Phoebe Buffay'in adı aramaya yazdığında aynı yerde ufak bir gitar ikonu yer alıyor. Bu ikona tıklandığında karakterin söylediği "Smelly Cat" şarkısı duyuluyor ve aynı zamanda ekranın altında koku yayan bir kedi geziyor.

Chandler Bing: Matthew Perry'nin hayat verdiği Chandler Bing aratıldığında karakterle özdeşleşmiş olan televizyon koltuğu görülüyor. Bu koltuğa tıklandığında bir ördek ve bir civciv ekranda beliriyor. Koltuğa tekrar tıklandığında ekrandan yok oluyor.

Monica Geller: Courtney Cox tarafından canlandırılan Monica Geller'ın adını Google'a yazarsanız bir temizlik kovasının belirdiğini göreceksiniz. Bu kovaya tıklarsanız karakterin isminin daha da parladığını göreceksiniz. Courtney Cox'ın canlandırdığı Monica Geller'ın adı Google'a yazıldığında bir temizlik kovası ortaya çıkıyor. Bu kovaya tıklayanlar karakterin isminin daha da parladığını görecek.