Free Fire Türkiye Şampiyonluk serisi devam ediyor

Toplamda 150.000 TL'lik ödül havuzuna sahip Free Fire Türkiye Şampiyonluk Serisi'nde yarışacak 12 takımın belli olmasının ardından Şampiyonluk Serisi, 20 Ağustos günü başladı. Ligde başarıya ulaşan 6 takım Free Fire World Series'de boy gösterme şansı elde edecek.

20 Ağustos'tan 19 Eylül'e kadar sürecek olan Free Fire Türkiye Şampiyonluk Serisi'nde, 12 takım 64 maç üzerinden kıyasıya mücadele edecek. Maçlar her Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 14.00'te canlı yayında oynanacak.

Free Fire Türkiye Şampiyonluk Serisi'nde mücadele eden takımlar:

Fastpay Wildcats

Karagümrük Espor

Crew Esports

Dark Passage

Bulls Esports

BAL Espor

GOF Espor

Unknownpros

Otherside Esports

Sivasspor Espor

FANATIC

BackSTREET

Mücadeleler Free Fire resmi YouTube ve Nimo TV kanallarında canlı yayınlanmakta:

YouTube: Garena Free Fire Türkiye

Türkiye Nimo TV: Free Fire TR

Türkiye Şampiyonluk Serisi 2021'in kazanan ilk iki takımı, doğrudan Avrupa Pro Sezon III Finalleri'nde oynamaya hak kazanacak. 3., 4., 5. ve 6. sırada bitiren takımlar ise Avrupa Pro Sezon III Yarı Finalleri'nde oynamaya hak kazanacaklar.

Kaynak: Bültenler