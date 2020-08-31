Fransız yazarın Atatürk hakkındaki çizgi romanı Türkçe'ye çevrildi
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Fransız yazarın Atatürk hakkındaki çizgi romanı Türkçe'ye çevrildi

Fransız yazarın Atatürk hakkındaki çizgi romanı Türkçe'ye çevrildiİZMİT'te yaşayan sahaf Şerafettin Ergül ile yayınevi sahibi İlhan Yılmaz, beraberlerindeki ekip ile birlikte Fransız müzisyen ve yazar Loulou Dedola'nın Atatürk ve Kemalizm üzerine yazdığı çizgi romanı Türkçe'ye çevirerek yayımladı.

31.08.2020 10:27 | Son Güncelleme: 31.08.2020 10:36

Fransız yazarın Atatürk hakkındaki çizgi romanı Türkçe'ye çevrildi

İZMİT'te yaşayan sahaf Şerafettin Ergül ile yayınevi sahibi İlhan Yılmaz, beraberlerindeki ekip ile birlikte Fransız müzisyen ve yazar Loulou Dedola'nın Atatürk ve Kemalizm üzerine yazdığı çizgi romanı Türkçe'ye çevirerek yayımladı.

Fransız müzisyen ve yazar Loulou Dedola'nın kaleme aldığı 'Le Père Turc - À la recherche de Mustafa Kemal' (Türk atası, Mustafa Kemal'in izinde) isimli çizgi roman, İzmit'te yaşayan sahaf Şerafettin Ergül ve yayınevi sahibi İlhan Yılmaz ile beraberlerindeki ekip tarafından Türkçe'ye çevrildi. Tercümesini Özlem İnce'nin, editörlüğünü Şerafettin Ergül'ün, yayın koordinatörlüğünü ise İlhan Yılmaz'ın üstlendiği çizgi romanda, İzmirli bir entelektüel olan Afife karakteri üzerinden Atatürk'ün hayatından kesitler sunuluyor.

Çizgi romanın başkahramanı Afife, kuzeniyle Fransa'nın bir şehrinde buluşmaya gider. Bu kısa süre içinde, 15 yaşındaki yeğeni Mehmet'in suçluluk ve dini radikalizm arasında tehlikeli bir sarmala sıkıştığını görür. Mehmet'in Türkiye hakkında hiçbir şey bilmediğini fark eden Afife, bir sonraki çalışma gezisinin bir parçası olarak kendisiyle birlikte gelmesini teklif eder. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı hakkında bir belgesele asistanlık eden Mehmet, teyzesini tanıdıkça, Atatürk'ü de yavaş yavaş keşfetmeye başlar. 21. Yüzyıl Avrupası'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının da dahil olduğu bu fantastik hikayede, aydın bir Türk kadını olan Afife, ilerlemiş yaşına ve ölümcül hastalığına rağmen, Fransa'daki genç yeğenini radikal terör örgütünün pençesinden kurtarmaya çalışır.

'MUSTAFA KEMAL'İ ARADIĞIMDA BİR FRANSIZ MÜZİSYENİN KARŞIMA ÇIKMASI İLGİNÇ GELDİ'

İnternette Mustafa Kemal hakkında arama yaptığı sırada Fransız yazarın ismiyle karşılaştığını söyleyen sahaf Şerafettin Ergül, "Ülkemizde güncel sorunlar içerisinde yaşadıklarımıza bir çözüm olabilecek Kemalizmin ve milli mücadelenin geçmişteki anılarına bakarken, bir gün internet ortamında karşıma Loulou Dedola isminde bir yazar ve müzisyen çıktı. Mustafa Kemal'i aradığımda bir Fransız müzisyenin karşıma çıkması bana ilginç geldi ve incelemeye başladım. Bu müzisyenin gerçek bir Mustafa Kemal hayranı olduğunu ve gittiği her yerde Türk Bayrağı açarak 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye slogan attığını öğrendim. Hatta kendisinin Mustafa Kemal ile ilgili şarkıları ve bir kitabı olduğunu öğrenince bunun üzerine gittim. Böyle bir eserin Fransa'da basıldığını, Fransızcasının olduğunu anlayınca bunu Türkçe olarak da basmamız gerektiğini düşündüm? diye konuştu.

'BENZERLERİNDEN KALİTELİ VE ATATÜRK AŞKIYLA YAZILMIŞ BİR KİTAP'

Çizgi romanın Türkçe yayın koordinatörlüğünü üstlenen İlhan Yılmaz, "Şerafettin bey Türk Atası kitabıyla ilgili bana epeydir baskı yapıyordu. İşlerin yoğunluğundan bir türlü fırsat bulamıyorduk. Kitabı kontrol edip, incelediğimde benzerlerinden çok daha kaliteli, sanatsal kaygılar taşıyan ve Atatürk aşkıyla yazılmış bir kitap olduğunu anladım. Dolayısıyla bu kitabın Türkçe'ye kazandırılması konusundaki fikre ben de katıldım. Hemen yazar ile irtibata geçtik. Yazar ile tanıştıktan sonra kendisinin bir barış elçisi, bir Türk aşığı, bir Türk dostu, Mustafa Kemal Atatürk aşığı olduğunu görünce kitabı Türkçe olarak yayınlama kararımızın ne kadar mantıklı ve isabetli olduğunu bir kez daha anladık. Hazırlıklarımızı yaptık. Hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyken maalesef pandemi araya girdi. Pandemiden dolayı biraz geciktik ama en nihayetinde bu eseri Türkçe'ye kazandırdık. Şu anda bu kitabın birinci baskısı tüm kitabevlerinde bulunabiliyor? dedi.

LOULOU DEDOLA KİMDİR?

Loulou Dedola, Fransa'nın Lyon şehrinde dünya geldi. Roman, senaryo, şarkı sözü ve çizgi roman yazarı. Aynı zamanda birlikte müzik yaptığı RCO isimli müzik grubunun da lideri ve solisti olan Loulou Dedola, gittiği tüm ülkelerde Atatürk'ü, Türkiye'yi ve Kemalizmi anlatarak Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri açmasıyla tanınıyor. 2017 yılında 'Le Père Turc - À la recherche de Mustafa Kemal' (Türk atası, Mustafa Kemal'in izinde) isimli çizgi romanı yazan Dedola, kendisini Kemalist olarak tanımlıyor.

Fransız yazarın Atatürk hakkındaki çizgi romanı Türkçe'ye çevrildi

Kaynak: DHA

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