Fransız Sinema Haftası, CerModern'de başladı
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Fransız Sinema Haftası, CerModern'de başladı

Fransız Sinema Haftası, CerModern'de başladı
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Kültür Sanat

Fransa Büyükelçiliği ve Institut Français Türkiye'nin iş birliğinde düzenlenen Fransız Sinema Haftası, CerModern'de başladı.

Fransa Büyükelçiliği ve Institut Français Türkiye'nin iş birliğinde düzenlenen Fransız Sinema Haftası, CerModern'de başladı.

Institut Français'den yapılan açıklamaya göre, Ayris Alptekin'in yönettiği "Ondan Bahsetmiyorum", Grand Corps Malade ve Mehdi Idir'in yönettiği "La vie scolaire" adlı filmlerin gösterimiyle başlayan hafta, Ankara'da 5 gün boyunca devam edecek.

Açık hava sineması kapsamında düzenlenen Fransız Sinema Haftası'nda Ankaralı sinemaseverler, 1, 4, 5, 6 ve 11 Temmuz'da, Türk ve Fransız yönetmenlerin kısa metrajlı filmlerinin yanı sıra sosyal komedi, drama, animasyon filmleri ile belgesel de izleyebilecek.

Ankara CerModern'in ardından film gösterimleri diğer illerde de devam edecek.

Fransız Sinema Haftası kapsamında, ağustos ayında Çanakkale, Bodrum, Edirne, İzmir ve Lüleburgaz, eylülde Gaziantep, Mersin, Mardin, ekimde Batman, Bursa ve Diyarbakır, Ocak 2022'de İstanbul'daki sanatseverlere Fransız sinemasından örnekler sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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