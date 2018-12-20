Fransız Gazete Le Monde : "Abd'nin Suriye'den Çekilmesi Erdoğan İçin Bir Zafer"
Fransız basını, ABD'nin Suriye'den çekilmesini "Erdoğan için zafer" olarak değerlendirdi.
Fransız basını, ABD'nin Suriye'den çekilmesini "Erdoğan için zafer" olarak değerlendirdi. Fransız Le Monde gazetesinde, "ABD birliklerinin Suriye'den geri çekilmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için diplomatik bir zaferdir" ifadesine yer verdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den Amerikan askerlerinin çekileceği açıklamasına ilişkin Fransa'nın en ünlü gazetelerinden Le Monde'de yer alan haberde "ABD birliklerinin Suriye'den geri çekilmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için diplomatik zaferdir" ifadesi kullanıldı. Haberde "Erdoğan Washington'dan Fırat'ın doğusunda operasyon yapma onayını aldı. ABD Başkanı'nın, Türklerin baskısına boyun eğdiği görülüyor" değerlendirmesi yer aldı. - PARİS
Kaynak: İHA