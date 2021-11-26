Fransız balıkçılardan Manş Tüneli ve 3 limanda "balıkçılık ruhsatı" protestosu

Fransız balıkçılar, İngiltere ile Brexit sonrası balıkçılık anlaşmazlıklarının çözülmesini için Manş Tüneli'nin Fransız tarafını ve bölgedeki 3 limanı ablukaya alarak erişimi engelledi.

İngiltere ve Fransa arasında Brexit sonrası balıkçılık haklarıyla ilgili devam eden anlaşmazlık nedeniyle Fransız balıkçılar, dün İngiltere'ye yönelik ihracatı durdurmak amacıyla yarın Manş Denizi'ndeki limanları ablukaya alacaklarını duyurmuştu. İngiliz hükümeti tarafından verilen yetersiz sayıdaki balıkçılık ruhsatını protesto eden balıkçılar, İngiltere ile Fransa'yı denizden birbirine bağlayan Manş Tüneli'nin Fransız tarafındaki yük terminalinde yük kamyonlarının giriş ve çıkışlarını engellerken, "Lisanslarımızı geri istiyoruz" sloganı attı. Protestonun karadaki ayağına yaklaşık 40 balıkçı katılırken, tünelin girişindeki trafik yoğunlaştı.

Protestonun denizdeki ayağına ise yaklaşık 16 tekne katılırken, 10 tekne Saint-Malo Limanı'nı, 6 tekne ise Ouistreham ve Calais limanlarını ablukaya alarak, limanlara olan erişimi engelledi.

Hauts-de-France Balıkçılık Komitesi Başkanı Olivier Lepretre yaptığı açıklamada, protestoların şiddetsiz ve sembolik olduğunu ve eyleme yaklaşık 50 araçla 300 balıkçının katıldığını belirtti.

"DAHA İLERİ GİTMEMİZ GEREKİYORSA, DAHA İLERİ GİDECEĞİZ"

Protestoların "İngiliz hükümeti üzerinde baskı oluşturmayı" amaçladığını kaydeden Lepretre, "Amaç, İngiliz hükümetinin İngiliz ithalatına da abluka uygulanabileceğini fark etmesidir. Bu, çizgileri hareket ettirebilir mi bilmiyorum. Ama tek bildiğim, daha ileri gitmemiz gerekiyorsa, bir dahaki sefere daha da ileri gideceğimiz" dedi.

Fransa, ocak ayından bu yana İngiltere'den balıkçılık için yaklaşık 960'a yakın tam ruhsat aldı ve yaklaşık 150 ruhsat daha talep ediyor.

BALIKÇILIK KRİZİ NASIL BAŞLADI?

İngiltere sularında Avrupa Birliği (AB) teknelerinin balık tutma hakları, İngiltere'nin 1 Ocak 2021'de AB'de ayrılmasının ardından Londra ve Brüksel arasındaki Brexit sonrası ticaret anlaşması müzakerelerinin önündeki önemli bir engel oluşturdu. İngiltere, Brexit sonrası yapılan anlaşmada Fransız gemilerine özellikle Jersey'de balıkçılık izni vermek için öngörülmeyen şartlar getirmişti. Kendine has bir yönetimi olan ve uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil edilen Jersey hükümetinin İngiltere-Avrupa Birliği Ticaret ve İşbirliği Anlaşması (TCA) kapsamında uygulamaya koyduğu yeni lisans sistemi, Fransız teknelerinin Jersey sularında balıkçılık geçmişine sahip olduklarını göstermelerini gerektirirken, Fransız yetkililer bu karara tepki göstermişti.

Anlaşmazlık, Mayıs ayında, yaklaşık 50 Fransız gemisinden oluşan bir filonun Jersey'deki Saint Helier Limanı'nın önünde protesto etmesiyle alevlenmişti.

Fransız balıkçılar daha sonra yeni ruhsatlar için başvuruda bulunmuştu. İngiltere, küçük AB tekneleri için yeni ruhsatlar için yapılan 47 başvurudan sadece 12'sini vereceğini söylemiş, Jersey Adası 169 talepten 64'üne tam ve 31'ine geçici ruhsat vermiş, 75 başvuruyu reddetmişti.

(Melike Yazır/ İHA)