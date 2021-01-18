Fransız Bakan'dan tepki çeken sözler: 5 yaşında örtülü kız görmeyi tahammül edilmez buluyorum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Fransız Bakan'dan tepki çeken sözler: 5 yaşında örtülü kız görmeyi tahammül edilmez buluyorum

18.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:52
Fransız Bakan'dan tepki çeken sözler: 5 yaşında örtülü kız görmeyi tahammül edilmez buluyorum

Fransa Vatandaş İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, kamuya açık alanlarda 18 yaşından küçük kızların başörtü takmasının yasaklanması girişimine, "5 yaşında örtülü kız görmeyi tahammül edilmez buluyorum" sözleriyle destek verdi.

Marlene Schiappa, Fransa'da iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) milletvekili Aurore Berge ve Jean-Baptiste Moreau'nun, 'İslamcı ayrılıkçı' olarak bilinen yasa tasarısına 18 yaşından küçük kızlara kamuya açık alanlarda başörtüsü takmayı yasaklayan madde eklemelerine ilişkin LCI televizyonunda açıklamalarda bulundu.

"5 YAŞINDA ÖRTÜLÜ KIZ GÖRMEYİ TAHAMMÜL EDİLMEZ BULUYORUM"

Milletvekillerini desteklediğini belirten Schiappa, "5 yaşında örtülü kız görmeyi, bebek arabasında 2 yaşındaki örtülü bir kıza rastlamayı tahammül edilmez buluyorum" düşüncesini dile getirdi.

Fransız Bakan'dan tepki çeken sözler: 5 yaşında örtülü kız görmeyi tahammül edilmez buluyorum

ÜLKEDE TARTIŞMA KONUSU OLACAK

Schiappa, söz konusu başörtüsü yasağının Ulusal Mecliste toplanan özel komite tarafından reddedilmesine ilişkin ise komisyonda dinlenen Müslüman temsilcilerin de küçük kızların başörtü takmalarını onaylamadığını iddia etti. Çocuklarının örtünmesini normal karşılayanların da olduğunu bildiğinden bahseden Schiappa, konunun gelecek günlerde Fransa'da tartışılan gündemler arasında yer alacağını söyledi.

Fransız Bakan'dan tepki çeken sözler: 5 yaşında örtülü kız görmeyi tahammül edilmez buluyorum

BAŞÖRTÜSÜ YASAKLARI 'AŞIRI' BULUNARAK TASARIDAN ÇIKARILMIŞTI

Fransa'da iktidar partisi milletvekillerinden Berge ile Moreau, 16 Ocak'ta hükümetin çoğunluğunun karşı çıkmasına rağmen 'İslamcı ayrılıkçı' olarak bilinen ve ismi "Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren" olarak değiştirilen yasa tasarısına, 18 yaşından küçük kızlara kamuya açık alanlarda başörtüsü takmayı ve 'erkeklerin kadınlardan üstün olduğunu gösteren giysiler giymeyi' yasaklayan 2 madde eklediklerini açıklamıştı. Ancak Ulusal Mecliste toplanan özel komite söz konusu maddeleri 'aşırıcı' bularak tasarıya eklenmelerini reddetmişti.

Fransız Bakan'dan tepki çeken sözler: 5 yaşında örtülü kız görmeyi tahammül edilmez buluyorum

YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK

Diğer yandan bugünden itibaren 'Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren' yasa tasarısı Ulusal Mecliste görüşülmeye başlanacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Selçuk Özdağ Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Oğuzhan Koç Ajda Pekkan Acun Ilıcalı
Spor Cüneyt Çakır İsmail Kartal Stjepan Tomas Tolga Ciğerci Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransız Bakan'dan tepki çeken sözler: 5 yaşında örtülü kız görmeyi tahammül edilmez buluyorum - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 11:51:59. #1.14#
title