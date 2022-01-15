Fransız askısı operasyonu geçiren Berksan, son haliyle Jeremy Meeks'e benzetildi
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Ünlü şarkıcı Berksan, son yıllarda popüler hale gelen Fransız askısı işlemi yaptırdı. Operasyon yaptırdığı anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen şarkıcının son hali model Jeremy Meeks'e benzetildi.
Ünlü şarkıcı Hande Yener'in ardından yakın arkadaşı Berksan da harekete geçti. Ameliyatsız yüz gerdirme işlemi olarak bilinen Fransız askısı operasyonu yaptıran şarkıcı, işlem anını da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
DÜNYACA ÜNLÜ MODELE BENZETİLDİ
Son haliyle adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Berksan, model Jeremy Meeks'e benzetildi. Berksan'ın estetik operasyon yaptırması takipçilerini de ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Berksan'ın son halini çok beğenirken bir kısım da operasyonun gereksiz olduğunu savundu.
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
Haberler.com - Magazin Haberleri