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Fransız askısı operasyonu geçiren Berksan, son haliyle Jeremy Meeks'e benzetildi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Berksan, son yıllarda popüler hale gelen Fransız askısı işlemi yaptırdı. Operasyon yaptırdığı anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen şarkıcının son hali model Jeremy Meeks'e benzetildi.

Ünlü şarkıcı Hande Yener'in ardından yakın arkadaşı Berksan da harekete geçti. Ameliyatsız yüz gerdirme işlemi olarak bilinen Fransız askısı operasyonu yaptıran şarkıcı, işlem anını da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

DÜNYACA ÜNLÜ MODELE BENZETİLDİ

Son haliyle adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Berksan, model Jeremy Meeks'e benzetildi. Berksan'ın estetik operasyon yaptırması takipçilerini de ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Berksan'ın son halini çok beğenirken bir kısım da operasyonun gereksiz olduğunu savundu.

Fransız askısı operasyonu geçiren Berksan, son haliyle Jeremy Meeks'e benzetildi

Fransız askısı operasyonu geçiren Berksan, son haliyle Jeremy Meeks'e benzetildi

Fransız askısı operasyonu geçiren Berksan, son haliyle Jeremy Meeks'e benzetildi

Fransız askısı operasyonu geçiren Berksan, son haliyle Jeremy Meeks'e benzetildiJeremy Meeks

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)
Mete HAN:Kimse Allah'ın verdiğine rıza göstermiyor.Herkes değişim, gençleşme peşinde.Bilgileneyim, gelişeyim, faydalı olayım diyen ne kadar da az! Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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Akıma uyarak Fransız askısı yaptıran Berksan, son haliyle ünlü modele benzetildi

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