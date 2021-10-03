Fransa Dışişleri Bakanı, Riyad'da Suudi mevkidaşlarıyla görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ve Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr ile görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bin Ferhan ve Cubeyr'in, Riyad'ı ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile ayrı ayrı bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, iki ayrı görüşmede bakanların, ikili ilişkileri geliştirmenin yolları ve bölgesel konuları ele aldığı aktarıldı.