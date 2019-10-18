18.10.2019 22:21

- Fransa Dışişleri Bakanı, Barzani ile görüştü

ERBİL - Dün Irak'a gelen Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, temasları çerçevesinde Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

IKBY Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, bölgesel gelişmelerin yanı sıra Erbil ile Bağdat arasındaki görüşmeleri değerlendiren Barzani'nin, "Bağdat ile anlaşmaya varmak için hazır olduğumuzu birçok kez söyledik ve bu konuda birçok öneri ve tavsiyelerde bulunduk. Sorunları anayasa çerçevesinde çözmek için merkez hükümetten daha ciddi adımların atmasını diliyoruz" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Irak'tan tamamen çıkarılmasına rağmen terör örgütü DEAŞ'ın hala bazı bölgelerde tehlike oluşturduğuna dikkat çeken Fransa Dışişleri Bakanı ise ülkesinin IKBY halkına sunduğu desteği yenilemek için geldiğini söyledi.

Fransız Bakan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile de görüştü.

Kaynak: İHA