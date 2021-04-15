Fransa'dan Pakistan'daki vatandaş ve yatırımcılarına "ülkeden çıkın" tavsiyesi
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Fransa'dan Pakistan'daki vatandaş ve yatırımcılarına "ülkeden çıkın" tavsiyesi

Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel
Fransa'dan Pakistan'daki vatandaş ve yatırımcılarına 'ülkeden çıkın' tavsiyesi

Fransa, Pakistan'daki vatandaşlarına ve Fransız şirketlerine bir haftadır süren Fransa karşıtı protestolar nedeniyle ülkeyi geçici olarak terk etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Fransa, Pakistan'daki vatandaşlarına ve Fransız şirketlerine bir haftadır süren Fransa karşıtı protestolar nedeniyle ülkeyi geçici olarak terk etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Fransız basınındaki haberlere göre, Fransa'nın İslamabad Büyükelçiliğinden Pakistan'daki Fransız vatandaşlarına gönderilen mesajda, "Pakistan'da Fransa'nın çıkarlarına yönelik ciddi tehditler nedeniyle Fransız vatandaş ve şirketlerinin bir süreliğine ülkeden ayrılmaları tavsiye edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Macron'un açıklamaları protesto ediliyordu

Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) partisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamaları sebebiyle geçen yıl kasımda ülkenin çeşitli şehirlerinde düzenlediği gösterileri hükümet ile anlaşma karşılığında sonlandırmıştı.

Anlaşma metninde, hükümetin, Fransa'nın İslamabad Büyükelçisinin 2-3 ay içinde ülkeden gönderileceği, Paris'e yeni büyükelçi atamayacağı, Fransız ürünlerinin devlet düzeyinde boykot edileceğine dair maddelere yer verildiği öne sürülmüştü.

Hükümet, 16 Şubat'ta konunun parlamentoya 3 ay içerisinde getirilmesi için bir anlaşma daha yapmış ve TLP de protestolarını 20 Nisan'a kadar ertelemişti.

TLP lideri Saad Rizvi, 11 Nisan Pazar günü yayımladığı mesajda, hükümetin verdiği sözleri tutmadığı takdirde protestolara hazır olması uyarısı yapmıştı.

Rizvi'nin 12 Nisan'da gözaltına alınmasının ardından parti destekçileri, İslamabad başta Lahor, Karaçi, Multan ve Ravalpindi gibi şehirlerde protestolara başlamıştı.

Parti liderinin serbest bırakılması, Fransa Büyükelçisi'nin ülkeden gönderilmesi ve Fransız ürünlerinin boykotunu talep eden göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmalarda şu ana kadar 2'si polis 5 kişi hayatını kaybetti.

Hükümet, TLP'ye terörle mücadele yasası kapsamında yasak getirilmesine karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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