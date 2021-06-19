Fransa'dan ABD'ye ikinci Özgürlük Heykeli hediyesi

Fransa Sanat ve El Sanatları Ulusal Müzesi (CNAM) tarafından ABD'ye yaklaşan 4 Temmuz Bağımsızlık Günü sebebiyle ikinci Özgürlük Heykeli hediye edildi.

Fransa Sanat ve El Sanatları Ulusal Müzesi (CNAM) tarafından ABD'ye yaklaşan 4 Temmuz Bağımsızlık Günü sebebiyle ikinci Özgürlük Heykeli hediye edildi. Orijinal heykelin 16'da biri küçüklüğünde olan ikinci Özgürlük Heykeli, 1 ila 5 Temmuz arasında Ellis Adası'nda orijinal heykelin karşısında sergilenecek.

Paris'te Sanat ve El Sanatları Ulusal Müzesi'nin bahçesinde 2011'den itibaren sergilenen bronz Özgürlük Heykeli, ABD'nin yaklaşan 4 Temmuz Bağımsızlık Günü sebebiyle ABD'ye hediye olarak gönderildi. 500 kilo ve yaklaşık 3 metre uzunluğunda olan ikinci Özgürlük Heykeli, CNAM tarafından korunan orijinal Özgürlük Heykeli'nin alçı modelinden bire bir yapıldı. İkinci Özgürlük Heykeli, 1 ila 5 Temmuz tarihlerinde New York'taki Ellis Adası'nda orijinal heykelin karşısında sergilendikten sonra başkent Washington'a gönderilecek.

YENİLENMİŞ DOSTLUK İŞARETİ

7 Haziran'da ikinci Özgürlük Heykeli'nin sökülme ve ABD'ye gönderilme töreninde konuşan Paris Belediye Başkanı Ariel Weil, heykeltraş Frédéric-Auguste Bartholdi'nin Özgürlük Heykeli'nin kopyasına bu sabah iyi yolculuklar dilediklerini ve ikinci heykelin, iki ülke arasında yenilenmiş bir dostluk işareti olarak gördüklerini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı