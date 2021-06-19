Fransa'dan ABD'ye ikinci Özgürlük Heykeli hediyesi
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Fransa'dan ABD'ye ikinci Özgürlük Heykeli hediyesi

Fransa'dan ABD'ye ikinci Özgürlük Heykeli hediyesi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Fransa Sanat ve El Sanatları Ulusal Müzesi (CNAM) tarafından ABD'ye yaklaşan 4 Temmuz Bağımsızlık Günü sebebiyle ikinci Özgürlük Heykeli hediye edildi.

Fransa Sanat ve El Sanatları Ulusal Müzesi (CNAM) tarafından ABD'ye yaklaşan 4 Temmuz Bağımsızlık Günü sebebiyle ikinci Özgürlük Heykeli hediye edildi. Orijinal heykelin 16'da biri küçüklüğünde olan ikinci Özgürlük Heykeli, 1 ila 5 Temmuz arasında Ellis Adası'nda orijinal heykelin karşısında sergilenecek.

Paris'te Sanat ve El Sanatları Ulusal Müzesi'nin bahçesinde 2011'den itibaren sergilenen bronz Özgürlük Heykeli, ABD'nin yaklaşan 4 Temmuz Bağımsızlık Günü sebebiyle ABD'ye hediye olarak gönderildi. 500 kilo ve yaklaşık 3 metre uzunluğunda olan ikinci Özgürlük Heykeli, CNAM tarafından korunan orijinal Özgürlük Heykeli'nin alçı modelinden bire bir yapıldı. İkinci Özgürlük Heykeli, 1 ila 5 Temmuz tarihlerinde New York'taki Ellis Adası'nda orijinal heykelin karşısında sergilendikten sonra başkent Washington'a gönderilecek.  

YENİLENMİŞ DOSTLUK İŞARETİ

7 Haziran'da ikinci Özgürlük Heykeli'nin sökülme ve ABD'ye gönderilme töreninde konuşan Paris Belediye Başkanı Ariel Weil, heykeltraş Frédéric-Auguste Bartholdi'nin Özgürlük Heykeli'nin kopyasına bu sabah iyi yolculuklar dilediklerini ve ikinci heykelin, iki ülke arasında yenilenmiş bir dostluk işareti olarak gördüklerini belirtti.    


Fransa'dan ABD'ye ikinci Özgürlük Heykeli hediyesi
Fransa'dan ABD'ye ikinci Özgürlük Heykeli hediyesi
Fransa'dan ABD'ye ikinci Özgürlük Heykeli hediyesi
Fransa'dan ABD'ye ikinci Özgürlük Heykeli hediyesi
Fransa'dan ABD'ye ikinci Özgürlük Heykeli hediyesi
Fransa'dan ABD'ye ikinci Özgürlük Heykeli hediyesi
Fransa'dan ABD'ye ikinci Özgürlük Heykeli hediyesi
Fransa'dan ABD'ye ikinci Özgürlük Heykeli hediyesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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