Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler
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Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, AB Dışişleri Bakanlarına Türkiye'yi görüşmek üzere 13 Temmuz'da toplanma önerisinde bulundu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine vurgu yapan Fransız bakan, 13 Temmuz'daki toplantı sonrasında Türkiye'ye yeni yaptırımlar uygulanabileceğini söyledi.

Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler
01.07.2020 19:08 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:13

Fransa'nın Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, AB dışişleri bakanlarını Türkiye'ye yeni yaptırımlar uygulamak için 13 Temmuz'da toplantıya çağırdığını belirtti.

Türkiye'ye Kıbrıs adasının batı ve doğusunda doğalgaz ve petrol araması yaptığı için uygulanan önceki yaptırımlara vurgu yapan Fransız bakan, 13 Temmuz'daki toplantı sonrasında Türkiye'ye yeni yaptırımlar uygulanabileceğini açıkladı.

Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler

FRANSIZLAR DARBECİ HAFTERİ DESTEKLİYOR

Türkiye'nin Libya'daki meşru hükümet olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine yaptığı destekleri birçok kez eleştiren Fransa, konuyu NATO'ya kadar çıkarmıştı. Libya'da darbeci Hafter güçlerini desteklediği bilinen Fransa, Türkiye ve Ulusal Mutabakat Hükümeti karşısında Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleriyle birlikte hareket ediyor.

Geçtiğimiz ay Doğu Akdeniz'de bulunan Türk donanması ile Fransız donanmasının karşı karşıya geldiği iddia edilmişti ancak Türkiye, Fransızların bu iddiasının yersiz olduğunu belirtmişti.

Türk askeri yetkili, "Taciz edildiği iddia edilen Fransız harp gemisine iddia edilen olay öncesinde tarafımızdan yakıt ikmali yapıldığı da dikkate alınırsa, ithamın ne kadar yersiz ve maksatlı olduğu açıktır. Ayrıca, Fransız harp gemisinin seyir emniyetini tehlikeye atacak, NATO usullerini ve denizde emniyet kurallarını ihlal edecek şekilde yüksek süratli ve tehlikeli manevra yapmış olmasından söz edilmemesi de manidardır" demiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Fransız gemisi bu yakın ve tehlikeli manevrayı yaparken, ilave seyir güvenliği için Türk harp gemisi tarafından atış kontrol radarı üzerindeki kamera ile gözetlenmiş, ancak hiçbir surette radar ile izleme yapılmamıştır. 20 deniz mili sürat ile deniz emniyetini tehlikeye atacak şekilde bir müttefik harp gemisine yaklaşmak usullere ne kadar uyar?

ÇAVUŞOĞLU'NDAN MACRON'A SERT TEPKİ GELMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'nun Rusya'yı tehdit olarak gördüğüne dikkati çekerek, NATO müttefiki Fransa'nın ise Rusya'nın Libya'daki mevcudiyetini arttırmak için çaba sarf ettiğini söylemişti.

Çavuşoğlu, "Tüm dünya biliyor ki, Avrupa'da birçok ülke kabul ediyor ki, bizim bu iş birliğimiz sayesinde bir denge sağlanmıştır ve Trablus'ta bu iç savaşın bir sokak savaşına dönmesi engellenmiştir." ifadelerini kullanmıştı

Çavuşoğlu, Fransa'nın ise Libya'da bir darbeciyi desteklediğini söyleyerek, "Korsan bir insanı destekliyor. Kimi, (Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife) Hafter'i destekliyor. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı hilafına destekliyor." demişti.

Türkiye'nin tüm ilişkilerinin anlaşmalar çerçevesinde şeffaf olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Peki, Fransa dürüst davranıyor mu? Hayır. Sorduğunuz zaman da Hafter'e silah vermediğini, destek vermediğini söylüyor. Ama tüm gerçekler ortada, raporlar ortada. Parasını Abu Dabi veriyor ama, Fransa veriyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Manşet

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