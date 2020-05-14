Fransa'da koronavirüs tedavisi gören gurbetçi anne- babası için yardım istedi
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Fransa'da koronavirüs tedavisi gören gurbetçi anne- babası için yardım istedi

FRANSA'nın Metz şehrinde yaşayan ve 'Covid-19' testi pozitif çıkan Muammer Eyvaz (64) 1 ay, eşi Nahide Eyvaz (68) ise 1,5 ay önce hastanede tedaviye alındı.

Fransa'da koronavirüs tedavisi gören gurbetçi anne- babası için yardım istedi
14.05.2020 14:09 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:10

FRANSA'nın Metz şehrinde yaşayan ve 'Covid-19' testi pozitif çıkan Muammer Eyvaz (64) 1 ay, eşi Nahide Eyvaz (68) ise 1,5 ay önce hastanede tedaviye alındı. Cuma Ali Eyvaz (21), anne ve babasının tedavisine Türkiye'de devam edilmesi için yetkililerden yardım istediğini söyledi.

Uşak'tan 25 yıl önce Fransa'nın Metz şehrine çalışmak için giden, 2 çocuklu ve emekli inşaat ustası Muammer ile eşi Nahide Eyvaz çiftinde, koronavirüs tespit edildi. Nahide Eyvaz 1,5 ay, eşi Muammer Eyvaz ise 1 ay önce Metz şehrindeki hastanede tedaviye alındı. Tedavileri süren Eyvaz çifti, Türkiye'ye dönmek isterken, Cuma Ali Eyvaz, anne ve babasının ülkeye getirilmesi ve tedavilerine burada devam edilmesi için konsoloslukla irtibata geçti. Yetkililerden gelecek cevabı beklediklerini söyleyen Eyvaz, anne ve babasının zor durumda olduğunu belirterek, zaman zaman internet üzerinden görüşüp, hasret giderdiklerini söyledi.

'TÜRKİYE'DE HASTANELER ÇOK İYİ'

Görüntülü konuşma sırasında zaman zaman duygulanıp, gözyaşı döktüklerini belirten Cuma Ali Eyvaz, yaşadıkları sıkıntıları anlattığı videoyu DHA muhabirine gönderdi. Anne ve babasının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten Eyvaz, "Annem oksijene devamlı bağlı kalacak. Babam ise daha yoğun bakımdan yeni çıktı. Onunla da konuşabildim. Babam Cumhurbaşkanı'mıza selam söylememi istedi. Durumlarının kötü olduğunu anlatmamı istedi. Türkiye'den yardım bekliyorlar. Sağlık Bakanı'mızdan olumlu veya olumsuz bir cevap bekliyoruz. Müracaat ettik konsolosluğa ama her sorduğumuzda bize 'değerlendirmede' deniliyor. İnşallah sesimiz duyulur. Annem ve babamın daha iyi olmaları için tedavilerinin Türkiye'de devam etmesini istiyoruz. Ne olur yardım edin. Annem ve babam zor durumdalar. Türkiye'de çok iyi hastaneler var, birisinde tedavilerinin sürmesini istiyorum. Ne olacaksa da vatanımızda olsun. Buradan Cumhurbaşkanı'mıza, Sağlık Bakanı'mıza ve Türk milletine selamlarımızı iletiyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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