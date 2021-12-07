Fransa'da Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin bir zanlı gözaltına alındı - Haberler
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Fransa'da Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin bir zanlı gözaltına alındı

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Dünya
Fransa'da Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin bir zanlı gözaltına alındı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren 15 kişilik suikast timinde yer aldığı iddia edilen 1 şüpheli, Fransa'daki Charles-de-Gaulle Havaalanı'nda yakalandı.

Fransız basınının, adli kaynaklara dayandırdığı haberler de, Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı zanlının, Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda sınır polisi tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

UÇAĞA BİNERKEN YAKALANDI

Haberler de, 33 yaşındaki şüpheli Halid Alotaibi'nin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmek üzere uçağa binerken yakalandığı aktarıldı.

CESEDİ PARÇALANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri

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