Fransa'da kafe ve restoranların dış kısımları açıldıYağmur nedeniyle beklenen yoğunluk yaşanmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa'da kafe ve restoranların dış kısımları açıldıYağmur nedeniyle beklenen yoğunluk yaşanmadı

İhlas Haber Ajansı / Tansu Sarıtaylı - Haberler | Güncel

- Fransa'da kafe ve restoranların dış kısımları açıldı Yağmur nedeniyle beklenen yoğunluk yaşanmadı Fransa'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 6 aydır kapalı olan kafe ve restoranların dış kısımları, kısıtlamaların gevşetilmesi ile birlikte bugün itibariyle açılırken, yağmur...

- Fransa'da kafe ve restoranların dış kısımları açıldı

Yağmur nedeniyle beklenen yoğunluk yaşanmadı

PARİS - Fransa'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 6 aydır kapalı olan kafe ve restoranların dış kısımları, kısıtlamaların gevşetilmesi ile birlikte bugün itibariyle açılırken, yağmur nedeniyle beklenen yoğunluk yaşanmadı.

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kafe ve restoranların 6 aydır kapalı olduğu Fransa'da kademeli normalleşmeye ilişkin adımlar devam ediyor. Kademeli normalleşme kapsamında kafe ve restoranların dış kısımları açılırken, bugünden itibaren açık alanlarda müşteri ağırlamalarına izin verildi. Söz konusu normalleşme adımının ardından halkın akın etmesi bekleniyordu ancak yağmur nedeniyle beklenen yoğunluk yaşanmadı. Tedbirlerin hafifletilmesi ile birlikte kafe ve restoranlar, dış kısımlarında yüzde 50 doluluk oranında hizmet verebilecek ve bir masada en fazla 6 kişi oturmasına izin verilecek.

Müze, tiyatro ve sinemalar da açıldı

Ülke genelinde kademeli normalleşme kapsamında kafe ve restoranların yanı sıra müze, tiyatro ve sinemalar da yeniden açıldı. Covid-19 kısıtlamaları hafifletilse de salgının yeniden canlanmasını engellemek amacıyla maske ve mesafe kuralı ise devam edecek. Sokağa çıkma yasağı da devam ederken, saatin 19.00 yerine 21.00'a çekildiği açıklandı.

Bir sonraki aşama 9 Haziran'da, son aşama için hedef 30 Haziran

Hükümet, kademeli normalleşme için bir sonraki adımı 9 Haziran'da atacağını belirterek, söz konusu tarihten itibaren sokağa çıkma yasağının saat 23.00'a kadar uzatılacağını ve restoranların kapalı alanlarına müşteri kabul edileceğini açıkladı. Son aşama için hedeflenen tarih 30 Haziran olarak açıklanırken, bu tarihte salgın koşullarının elverdiği ölçüde sokağa çıkma yasağı da dahil tüm kısıtlamaların kaldırılması planlanıyor.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki normalleşme adımını bir kafeye giderek kutladı. Kafede otururken görüntülenen Macron, görüntüyü sosyal medya hesabından "sosyal mesafe kurallarına uyarak yeniden buluşalım" notuyla paylaştı.

Fransa'da kafe ve restoranların dış kısımları açıldıYağmur nedeniyle beklenen yoğunluk yaşanmadı
Fransa'da kafe ve restoranların dış kısımları açıldıYağmur nedeniyle beklenen yoğunluk yaşanmadı
Fransa'da kafe ve restoranların dış kısımları açıldıYağmur nedeniyle beklenen yoğunluk yaşanmadı
Fransa'da kafe ve restoranların dış kısımları açıldıYağmur nedeniyle beklenen yoğunluk yaşanmadı
Fransa'da kafe ve restoranların dış kısımları açıldıYağmur nedeniyle beklenen yoğunluk yaşanmadı
Fransa'da kafe ve restoranların dış kısımları açıldıYağmur nedeniyle beklenen yoğunluk yaşanmadı
Fransa'da kafe ve restoranların dış kısımları açıldıYağmur nedeniyle beklenen yoğunluk yaşanmadı
Fransa'da kafe ve restoranların dış kısımları açıldıYağmur nedeniyle beklenen yoğunluk yaşanmadı
Fransa'da kafe ve restoranların dış kısımları açıldıYağmur nedeniyle beklenen yoğunluk yaşanmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tansu Sarıtaylı

Türkiye'de 11 bin 937 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 11 bin 937 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi
Bilim Kurulu üyesinden canlı yayında kademeli normalleşme tepkisi: Herhangi bir görüş bildiremedik
Bilim Kurulu üyesinden canlı yayında kademeli normalleşme tepkisi: Herhangi bir görüş bildiremedik
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Sibel Can Pınar Altuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Josef De Souza Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fransa'da kafe ve restoranların dış kısımları açıldıYağmur nedeniyle beklenen yoğunluk yaşanmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 15:18:49. #1.11#

title