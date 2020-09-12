Fransa'da son 24 saatte 10 bin 561 yeni vaka tespit edildi
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Fransa'da son 24 saatte 10 bin 561 yeni vaka tespit edildi

Koronavirüs salgını tüm dünyada yeniden etkisini arttırmaya başlarken, Fransa'da günlük vaka sayısı yeniden 10 bini aştı. Fransa'da, son 24 saatte 10 bin 561 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 373 bin 911'e yükseldi.

12.09.2020 21:50 | Son Güncelleme: 12.09.2020 22:32

Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 10 bin 561 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 373 bin 911'e yükseldi.

Koronavirüs salgını Avrupa'da birçok ülkede etkisini yeniden arttırmaya başlarken, Fransa'da günlük vaka sayısı 10 bini aştı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 10 bin 561 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 373 bin 911'e ulaştığı duyuruldu. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 30 bin 910'a yükseldiğini açıkladı.

"SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLMADAN VİRÜSLE YAŞAMAYI ÖĞRENMELİYİZ"

Fransa Bilim Kurulu Başkanı Jean-Francois Delfraissy Çarşamba günü yaptığı açıklamada, hükümetin önümüzdeki 8 ile 10 gün içinde bazı zor kararlar almak zorunda kalacağını ifade etmişti. Fransa Başbakanı Jean Castex ise dün yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması olmadan bu virüsle yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini dile getirmişti.

2 GÜNDÜR 9 BİNİN ÜZERİNDE YENİ VAKA TESPİT EDİLİYOR

Öte yandan Fransa'da Perşembe günü 9 bin 843, dün ise 9 bin 406 yeni vaka kayıtlara geçmişti.

NE OLMUŞTU?

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 922 binden fazla insan hayatını kaybetti, 29 milyona yakın insan ölümcül salgına yakalandı.

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 561 yeni vaka tespit edildi

Kaynak: İHA

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