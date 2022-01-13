Fransa'da Eğitimciler ve Veliler Sokağa İndi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa'da Eğitimciler ve Veliler Sokağa İndi

İhlas Haber Ajansı / Tansu Sarıtaylı - Haberler | Güncel

- Fransa'da eğitimciler ve veliler sokağa indi Fransa'da öğretmenler ve veliler okullarda korona virüs salgını ile ilgili gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle sokağa indi.

- Fransa'da eğitimciler ve veliler sokağa indi

PARİS - Fransa'da öğretmenler ve veliler okullarda korona virüs salgını ile ilgili gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle sokağa indi.

Fransa'nın başkenti Paris'te öğretmen ve veliler sokağa indi. Öğretmenler protestoda, devletin kendilerini korumadığını, okullara sadece kumaş maske dağıttıklarını ve Covid-19'un Omicron mutasyonu vakaları artarken gerekli önlemlerin alınmadığını ifade etti. Fransa'daki veliler eğitimde tedbir alınmaması nedeniyle çocuklarını okula gönderme konusunda karmaşa yaşadıklarını belirtt.

Fransa'da okullar grev kararı alırken, Fransa Milli Eğitim Bakanı Bakanı Jean-Michel Blanquer öğretmenleri "virüse karşı grev yapmakla" suçladı. Başta öğretmenler ve öğrenci velileri tarafından eleştirilen Eğitim Bakanı Blanquer hakkında öğretmenler, istifa talebinde bulundu.

Fransa'da 5. Cumhuriyet döneminin en önemli grevlerden birinin yaşandığına dikkat çekilen gösteride, yer alan pankartlarda 48 bin 950 okulun en az yarısının kapandığı kaydedildi.

Okullarda personel eksikliği, hasta öğretmenler ve grevciler nedeniyle 2008'den beri zorunlu olan asgari hizmet her yerde sağlanamıyor.

Hareketi destekleyen Uyum Sağlayan Öğrenci Velileri Derneği öğrencileri evde tutma çağrısında bulundu. Öğretmen ve veliler bugün başlayan protestoların ülke çapında devam edeceğini duyurdu.

Öğretmenler ve velilerin protestosuna destek vermek üzere yürüyüş kortejine giren, Paris Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklayan Anne Hidalgo, göstericiler tarafından tepki topladı.

Fransa'da Eğitimciler ve Veliler Sokağa İndi

Fransa'da Eğitimciler ve Veliler Sokağa İndi

Fransa'da Eğitimciler ve Veliler Sokağa İndi

Türkiye'de 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi

 Dünya diken üstünde! Bilim insanları Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit olduğunu 6 maddeyle anlattı

Dünya diken üstünde! Bilim insanları Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit olduğunu 6 maddeyle anlattı

 Bakan Özer'den 'Okullar erken mi kapanacak' sorusuna yanıt: Yüz yüze eğitime devam ediyoruz

Bakan Özer'den "Okullar erken mi kapanacak" sorusuna yanıt: Yüz yüze eğitime devam ediyoruz

İhlas Haber Ajansı / Tansu Sarıtaylı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title