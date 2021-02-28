Akıllı telefonla yapılan koronavirüs testi geliştirildi

Fransa'da bir üniversitedeki uzmanlar, akıllı telefon aracılığıyla yapılan bir korona testi geliştirdi. Uzmanlar, telefona takılan USB benzeri bir cihazla yapılan testi mart ayında 1000 kişi üstünde denemeyi planlıyor.

Fransa'daki Lille Üniversitesi'nde aralarında Marsilya'dan da araştırmacıların bulunduğu uzman ekip, akıllı telefonla yapılabilen bir koronavirüs testi geliştirdi. Akıllı telefona takılan bir çeşit USB cihaz üzerindeki şeride sürüntü örneği yerleştirilerek yapılan test 300 kişi üzerinde denendi.

1000 KİŞİ ÜZERİNDE DENEYECEKLER

Testlerin yüzde 90 oranında doğru sonuç verdiğini açıklayan uzmanlar, mart ayında testi bin kişi üzerinde denemeyi planladıklarını duyurdu. Akıllı telefon aracılığıyla yapılan testin en büyük avantajı ise 10 dakikada sonuç vermesi oldu. Testin ilk olarak hastanelerde kullanılması, daha sonra ise halka sunulması bekleniyor.

"İLK DALGA FELAKETLE SONUÇLANDI"

Bilim grubunun üyelerinden David Devos yaptığı açıklamada, "Buradaki amaç, önümüzdeki haftalarda çok hızlı bir şekilde acil servislere sunabileceğimiz, vakaları çabuk teşhis eden bir test hazırlamak. Kovid-19'un ilk dalgası hastanede felaketle sonuçlandı. Çünkü orada birçok insan bilmeden enfekte oldu. Daha sonraki amaç, pratisyen hekimlerimiz, eczacılarımız ve bakımevlerimiz için testi kullanıma sunmak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı