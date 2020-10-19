Fransa'da bir cami daha kapatılacak
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Fransa'da bir cami daha kapatılacak

19.10.2020 23:55 | Son Güncelleme: 19.10.2020 23:58
Fransa'da bir cami daha kapatılacak

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris'in banliyölerinden Pantin'deki bir caminin kapatılacağını bildirdi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris'in banliyölerinden Pantin'deki bir caminin kapatılacağını bildirdi.

Darmanin, TF1 kanalında yaptığı açıklamada, Pantin'deki bir caminin sosyal medya hesabından, geçen hafta Conflans Sainte-Honorine semtinde başı kesik halde öldürülmüş bulunan öğretmenin derste Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürü göstermesine tepki verildiği görüntüyü paylaştığını söyledi.

Bunu gerekçe gösteren Darmanin, kapatılacağını ifade ettiği caminin din görevlisinin çocuklarının, bu ayın başında Paris'in banliyölerinden Bobigny'de kapatılan bir okulun öğrencileri olduğunu belirtti.

Darmanin, ülkede son 3 yılda "radikalleştiği" iddiasıyla camiler dahil 356 yerin kapatıldığını ve 411 yabancının sınır dışı edildiğini aktardı.

Ülkede son haftalarda özellikle Müslüman sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar arttı.

Gerald Darmanin, bu sabah Europe1 radyosunda yaptığı açıklamada, ülkede Müslümanlar'a ait 51 dernek ve sivil toplum kuruluşunun devlet tarafından denetleneceğini, bunlardan birkaçının Bakanlar Kurulunun onayı ile kapatılacağını belirtmişti.

73 cami, dernek, özel okul ve iş yeri kapatılmıştı

Darmanin, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada, "radikal İslamcılık ile mücadele" iddiasıyla ülkede geçen ay 12, yılbaşından bu yana ise toplam 73 cami, özel okul, dernek ve iş yerinin kapatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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