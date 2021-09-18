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Fransa'da aşı karşıtları yine sokağa indi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fransa'da aşı karşıtları yine sokağa indi

Fransa'da aşı karşıtları, sağlık kartı kullanımı ve sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasını protesto etmek için bir kez daha meydanlara indi.

Fransa'da aşı karşıtları, sağlık kartı kullanımı ve sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasını protesto etmek için bir kez daha meydanlara indi.

Fransa'da binlerce aşı karşıtı, sağlık kartı kullanımı ve sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasını protesto etmek için bir kez daha sokağa indi. Başta başkent Paris olmak üzere ülkede 180 noktada düzenlenen gösterilerde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin salgınla mücadele politikasına tepki gösterildi. Gösterilerin 10. haftasında protestocular, sağlık çalışanları başta olmak üzere bazı meslek gruplarına getirilen aşı zorunluluğu ve sağlık kartı uygulamasının kaldırılması talebini tekrarladı. Polisin sert güvenlik önlemleri aldığı Paris'te, Nisan 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olacağını açıklayan aşırı sağcı Floriant Philippot'un çağrısıyla düzenlenen gösteri Eyfel Kulesi'nin yakınlarındaki Trocadero Meydanı'nda gerçekleştirildi. Trocadero Meydanı'nda toplanan göstericiler, zorunlu aşılama ve sağlık kartı uygulamasının yanı sıra Macron karşıtı sloganlar attı. Gösteriye hasta bakıcılar, itfaiyeciler ve öğrencilerin yanı sıra Sarı Yelekliler de küçük gruplar halinde katıldı.

Yetkililer, Montpellier ve Nancy kentlerinin merkezlerinde olası şiddet olaylarına karşı gösteri yapılmasını yasakladı. Gösteriyi düzenleyen organizasyon protestocuların dikkatli olması için sık sık anons yaparak, Cumhurbaşkanı Macron'un Hitler'e benzetildiği pankartı taşıyan bir protestocunun Macron tarafından açılan dava sonucu para cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı.

Sağlık kartı yasası 9 Ağustos'ta yürürlüğe girdi

Fransa'da Covid-19 sağlık kartı yasası 9 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti. Ülke genelinde, 9 Ağustos'tan 15 Kasım'a kadar, 18 yaşından büyük her vatandaş için zorunlu hale gelen Covid-19 sağlık kartı, 12-17 yaşları arasındakiler için ise 30 Eylül'den itibaren zorunlu olacak.

Kişinin negatif PCR test sonucunu veya aşı sertifikasını kanıtlayan sağlık kartı, 12 yaşından büyük her vatandaş için 21 Temmuz'dan itibaren eğlence ve kültür yerlerine girebilmek için zorunlu hale geldi. Vatandaşlar, Ağustos ayından itibaren, kafeler, restoranlar, hastaneler, huzurevleri, uçaklar, trenler ve otobüslere erişmek için ya negatif PCR test sonucunu ya da aşı vurulduklarına dair aşı kartını göstermek zorunda kalacak.

Kontrol yapmayan işletmelere 9 bin euro para cezası

Covid-19 sağlık kartı yasası kapsamında, 45 gün içerisinde 3 defa Covid-19 sağlık kartı kontrolü yapmayan işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin euro para cezası verilebilecek. Bir başkasının geçiş kartını kullanan kişiye 750 euroya, bu kişilerden birinin 15 gün içinde aynı durumda tekrar yakalanması halinde ise bu para cezası bin 500 euroya yükselecek. - PARİS

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