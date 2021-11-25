- Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İtalya Başbakanı Draghi bir araya geldi

PARİS - İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İtalya'nın başkenti Roma'daki Palazzo Chigi'de bir araya geldi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya'nın başkenti Roma'daki Chigi Sarayı'nda bir araya geldi. Liderlerin, birebir ardından heyetler arası görüşme yapacağı bildirildi. Macron'a İtalya ziyaretinde Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Savunma Bakanı Florence Parly, İçişleri Bakanı Gérald Darmanin ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clément Beaune eşlik ediyor.

Fransa ve İtalya arasında yarın Quirinal Antlaşması imzalanacak

Macron ve Draghi'nin yarın iki ülke arasındaki ilişkiyi güçlendirmesi beklenen Quirinal Antlaşması'nı imzalayacakları belirtildi. İtalyan basınına göre, antlaşma İtalya ve Fransa'nın ortak bir gündem belirlemek için periyodik olarak istişare edilmesini ve her yıl ikili bir hükümet zirvesinin organize edilmesini sağlayacak.

Macron son olarak, pandemi, iklim değişikliği ile mücadele ve son 70 yılda Fransız Katolik Kilisesi'ndeki yüz binlerce istismar skandalı ile ilgili Vatikan'da Papa Francis ile görüşecek.