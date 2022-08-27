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Cezayir'de kalabalığı selamlarken beklemediği tepkiyle karşılaşan Macron, apar topar aracına bindirilip uzaklaştırıldı

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Cezayir'de gençlerle kaynaşmak isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kalabalığa el sallarken beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kalabalığın içine doğru yürüdüğü sırada "Yaşasın Cezayir" ve "Cezayir çok yaşa" sloganları ile karşılaşan Macron'u korumaları apar topar aracına bindirerek uzaklaştırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir'in kuzeybatısında Akdeniz'e kıyı Oran şehrinde gençlerle kaynaşmak için tarihi müzik dükkanı "Disco Maghreb"i ziyaret ederek burada küçük bir kutlamaya katıldı. Dükkandan çıkışta güzergahı üzerinde toplanan kalabalığı selamlamak isteyen Macron, Cezayirlilerin protestolarıyla karşılaştı.

SELAMLAMAYA ÇALIŞTIĞI KALABALIKTAN PROTESTO

BFMTV'nin Twitter hesabından yayımladığı görüntülerde, Macron'un, kalabalık korumaları eşliğinde halkı selamlamaya çalıştığı görülüyor. Fransız cumhurbaşkanı, kalabalığın içine doğru yürüdüğü sırada "Yaşasın Cezayir", "Bir, iki, üç, Cezayir çok yaşa" sloganları yankılanmaya başlıyor.

Cezayir'de kalabalığı selamlarken beklemediği tepkiyle karşılaşan Macron, apar topar aracına bindirilip uzaklaştırıldı

MACRON APAR TOPAR ARACINA BİNDİRİLDİ

Görüntülerde beyaz saçlı bir kişinin Macron'a "Buradan defol git. Cezayir çok yaşasın." dediği duyuluyor. Protestolardan sonra korumalarının Macron'u apar topar araca bindirmeye çalışması dikkati çekiyor. Fransız basınına göre Emmanuel Macron, ziyaretini kısa keserek şehirden ayrıldı.

RMC'nin Elysee Sarayı kaynaklarına dayandırdığı haberde, "Macron'un yurt dışı seyahatlerinde ortamı hissetmek için halkla iç içe olmayı hep tercih ettiği, başkent Cezayir'de koşullar el vermeyince bunu Oran'da yapmak istediği" belirtilerek protesto edenlerin yanı sıra Macron'un sevenlerinin de orada olduğu ileri sürüldü.

FRANSA-CEZAYİR SORUNLARI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir ve Fransa arasında uzun süredir yaşanan diplomatik krizden sonra 25 Ağustos'ta ülkeye yaptığı ziyaretinde, iki ülkeden ortak tarihçilerin yer alacağı sömürge dönemi arşivleri üzerinde çalışacak ortak bir komite kurulması kararını aldıklarını açıklamıştı.

Cezayir ile Fransa, yıllardır Fransız yetkililerin vermeyi reddettiği Cezayir arşivi ve Paris'teki İnsan Müzesi'nde bulunan halk devrimi liderlerinin kafataslarının iadesi başta olmak üzere, olağanüstü 4 tarihi dosyayı müzakere ediyor.

Cezayir makamlarına göre, üçüncü dosya Fransa'nın 1960-1966 yıllarında Cezayir çölünde gerçekleştirdiği nükleer denemelerin kurbanları için tazminat, dördüncü dosya ise Bağımsızlık Savaşı (1954-1962) sırasında kaybolan 2 bin 200 kişinin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasıyla ilgili.

Fransa, sömürgeciliğe karşı halk direnişinin sembol isimlerinden bazılarının kafataslarının 2020'de teslim edilmesi dışında Cezayir'in hiçbir talebine yanıt vermedi.

Kaynak: AA / Dünya

Emmanuel Macron Cezayir Fransa Haberler

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Yorumlar (2)

Aykut Kalanoğlu:

Cezayir'lilerin bu Macron denen adamı daha uçaktan iner inmez taşlamaları gerekirdi ki bir an önce memleketine dönsün hangi yüzle Cezayir'e gidebiliyor hayret !

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Erdal Bolluk:

Atalarını katleden bir fransaliyi bagrinami basmalri gerekirdi

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