- Fransa Başbakanı Castex 3 kademeli aşılama planını açıkladı

- Fransa Başbakanı Castex 3 kademeli aşılama planını açıkladı

PARİS - Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkesinin korona virüse karşı 200 milyon aşıya sahip olacağını duyurarak 3 kademeli aşılama planını açıkladı. Castex, "Buna göre ilk aşamada yaşlılar ve huzurevleri çalışanları, ikinci aşamada sağlık çalışanları ile kronik hastalığı olanlar ve 75 yaş üstü kişiler aşılanacak, üçüncü aşama ise halka açık olacak." dedi.

Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkesinin aşılama stratejisini açıklamak için Sağlık Bakanı Oliver Veran, Sanayi Bakanı Ağnes Pannier-Runacher ve Avrupa Birliği Bakanı Clement Beaune ile birlikte basın toplantısı gerçekleştirdi. Fransa'nın 200 milyon aşı dozuna sahip olacağını ve 100 milyon kişiye aşı vurulabileceğini açıklayan Başbakan Castex, "Aşı sayısı ihtiyaçlarımızdan daha fazlası" dedi. Castex ayrıca, aşının herkes için ücretsiz olacağını ve mecburi olmayacağını vurguladı.

3 adımlık aşılama planı

Castex aşılama planın 3 adımda gerçekleşeceğini duyurarak, "Aşılamanın başlamasına artık birkaç hafta kaldı. İlk hedefimiz, Covid-19'un en tehlikeli olduğu kişileri öncelikli olarak aşılamak. İlk önce huzurevlerindeki yaşlıları ve huzurevlerindeki kronik hastalığı olanları ve çalışanları aşılayacağız. Bu yaklaşık 1 milyon kişiyi temsil ediyor ve bu da ilk ayda yapılan aşı miktarına karşılık geliyor" diyerek ilk aşamada huzurevi çalışanlarının ve yaşlıların aşılanacağını ifade etti.

Başbakan ikinci adımda sağlık çalışanlarına, kronik hastalığı olanlara ve 75 yaş üstü kişilere aşı yapılacağını bildirdi. Son olarak üçüncü adımın halka açık olacağını belirten Castex, ilk adımın Ocak ayında, ikinci adımın Şubat ve Mart aylarında, üçüncü adımın Mart ayından itibaren uygulanmasını beklediklerini dile getirdi. Castex aşı stratejisinin şeffaflık adına Meclise sunulacağını da vurgulayarak, "Aşı olmak kendinizi korumaktır, aynı zamanda başkalarını da korumaktır" dedi.

Aşı Stratejisi Oryantasyon Konseyi kurulacak

Başbakan Jean Castex, "Aşı Stratejisi Oryantasyon Konseyi" kurulacağını duyurdu. Konseye immünoloji konusunda Uzman Doktor Alain Fischer başkanlık edecek, konsey bilim adamları, topluluk temsilcileri ve hasta derneklerinden oluşacak. Castex ayrıca, "Ülkemizdeki sağlık durumu giderek iyileşiyor. Önümüzdeki günlerde günde 10 bin vakasının altına inebiliriz" dedi.

Fransa Sağlık Bakanı Oliver Veran ise aşılama planına yönelik, "Üç ilkeye saygı duyulacaktır, hastanın özgür seçimi, ücretsiz aşılar ve güvenlik. Aşılama bu kurallara uygun yapılacaktır" şeklinde konuştu.

İki aşı kısmen Fransa'da üretilecek

Sanayi Bakanı Ağnes Pannier-Runacher de, "Avrupa'da pazarlama izni alabilen ilk iki aşı kısmen Fransa'da üretilecektir. Avrupa için aşı üretimi neredeyse tamamen Avrupa topraklarında ve özellikle de Fransa'da sağlanacak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE YAZIR