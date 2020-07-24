Fransa, 16 ülkeden gelecek yolculara koronavirüs testini zorunlu kıldı! Listede Türkiye de var
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Fransa, 16 ülkeden gelecek yolculara koronavirüs testini zorunlu kıldı! Listede Türkiye de var

Fransa, tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 16 ülkeden gelecek yolculara Kovid-19 testini zorunlu kıldı. Bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Söz konusu uygulama 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek.

24.07.2020 21:26 | Son Güncelleme: 24.07.2020 21:37

Fransa Başbakanı Jean Castex, Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, salgının hızla yayıldığı 16 ülkeden Fransa'ya gelecek yolcuların havalimanlarında koronavirüs testi yapmasının zorunlu hale geldiğini belirtti.

1 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yolcuların Fransa'ya gelmeden en fazla 72 saat içerisinde test yaptırmaları veya havalimanlarında teste tabi tutulmaları gerektiğini ifade eden Castex, testin Fransa'daki havalimanında yapılması durumunda sonuçların 24 saat içerisinde ilgili kişiye telefon veya elektronik posta yoluyla bildirileceğini, testi pozitif çıkan kişilerin ise karantina altında tutulmalarının zorunlu olacağını söyledi. Castex, bu uygulamanın 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe gireceğinin altını çizdi.

FRANSIZLARA "KATALONYA'YA SEYAHAT ETMEYİN" TAVSİYESİ

Fransızlara, salgının durumunun endişe yaratması nedeniyle Katalonya'ya seyahat etmemelerini tavsiye eden Castex, Fransa ile İspanya arasında seyahatlerin sayısını en aza düşürmek için Madrid ile görüşmelerin yapıldığını aktardı.

LİSTEDE YER ALAN 16 ÜLKE

Başbakanlık, söz konusu 16 ülkenin ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Panama, Güney Afrika, Kuveyt, Katar, İsrail, Brezilya, Peru, Sırbistan, Cezayir, Türkiye, Madagaskar, Hindistan ve Umman olduğunu bildirdi.

SON 3 HAFTADA VAKALAR YÜZDE 66 ARTTI

Fransız yetkililer, ülkede salgının hızla yayılmasından endişe ediyor. Fransa Halk Sağlığı Kurumuna göre son 3 haftada Kovid-19 vaka sayıları yüzde 66 arttı.

Fransa'da salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 182'ye, vaka sayısı ise 210 bin 972'ye yükseldi.

Fransa, 16 ülkeden gelecek yolculara koronavirüs testini zorunlu kıldı! Listede Türkiye de var

Kaynak: AA

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