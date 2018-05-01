Frankfurt'ta Çorum Cemevi ile Dayanışma Gecesi

Frankfurt yakınlarındaki Kelkheim kasabasında düzenlenen dayanışma etkinliğine Tufan Köse'nin yanı sıra Suntat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan, Avrupa Ticaret ve Yatarım Birliği Başkanı Ertan Köse de katıldı. Çorum Cemevi ile Dayanışma İnisiyatifi sözcüsü Yalçın Karakurt, "Olanaksızlıklar içinde varlığını sürdürmeye Çorum Cemevi için bugün yaptığımız katkımız yeterli olmayacak. Kendi inanç merkezinize sahip çıkın. Ötekileştirmeye karşı gelerek dayanışmanızı sürdürün" dedi.

'DEMOKRASİ İÇİN YAPTIK'

Etkinlikte konuşan İyi Parti Çorum Milletvekili Tufan Köse, İyi Parti'ye geçmelerinin CHP yönetiminin inisiyatifi ve kararı olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Genel başkanımız ve genel başkan yardımcılarımızın takdir ve kararları doğrultusunda bu yöntem uygulandı. Demokrasi bunu gerektiriyordu. Demokrasiye kumpas kurmuşlardı. Biz 15 milletvekili bu kumpası parçaladık. CHP geçmişte olduğu gibi bugün de demokrasinin önündeki, çoğulcu parlamenter demokrasinin önündeki engelleri kaldırmayı kendine bir görev bilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu'nun barajı geçmesi kuvvetli muhtemel olan İyi Parti'yi son dakikada seçime sokmamak için bir organizasyona girdiği haberinin alınması üzerine CHP'nin 15 namuslu, onurlu milletvekili, genel başkan ve genel merkez yönetiminin bilgileri dahilinde İyi Parti'ye geçerek, seçimlere katılmasını sağlamıştı."

Tufan Köse

KÖLN'DE TEKRARLANACAK

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum şubesi ile dayanışma etkinliğinde sanatçılar Aşık Gülabi, Ozan Ali Rıza, Berivan Canbolat, Tülay Burcu, Cihan Özkaya ile Bülent Alkan sahne aldılar. 1 Mayıs'ta Köln'de düzenlenecek dayanışma etkinliğine İyi Parti Milletvekili Köse ile birlikte Çorum Cemevi Başkanı Nurettin Aksayo da katılacak.

Berivan Canbolat