Frankfurt, Eskişehir'i, bir meydana ismini vererek onurlandırdı
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Frankfurt, Eskişehir'i, bir meydana ismini vererek onurlandırdı

Frankfurt, Eskişehir'i, bir meydana ismini vererek onurlandırdı
Bültenler - Haberler | Güncel

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde düzenlenen ve 'Eskişehirplatz / Eskişehir Meydanı' açılış töreninde konuşan Frankfurt Mainz Belediye Başkanı Peter Feldman, Eskişehir'e iki kez gittiğini ve bu kentin Türkiye'nin ortasında modern, dinamik, cazibesi yüksek, Avrupa başkentleriyle yarışabilecek düzeyde ve yaşanabilir bir kent olduğunu söyledi.

Feldman, bu mucize kentin yaratıcı ve çok sevilen kahramanının, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen olduğunu vurguladı.

Büyükerşen'den sık sık 'Abi' diye söz eden Peter Feldmann, 23 Nisan 2013 günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda imza ile başlayan bu dostane ilişkilerin, pandemi sonrasında daha aktif gelişeceğine olan inancını ifade etti ve sivil toplum örgütlerine önemli görevler düştüğünü sözlerine ekledi.

Frankfurt Belediye Meclisi Başkanı Türkiye kökenli yerel politikacı Hilime Arslaner ise konuşmasında, Büyükerşen sayesinde Eskişehir'in sadece kendi vatandaşlarına değil, Türkiye'nin dört bir yanına eğitim yoluyla yarım asırdır hizmet verdiğini hatırlattı.

Yılmaz Büyükerşen'in sadece bir belediye başkanı olmadığına vurgu yapan Arslaner "O aynı zamanda bir eğitim bilimcisi, bir sanatçı, bir gazeteci bir yazar ve düşünürdür. Türkiye'nin çok sevilen bir şahsiyetidir" dedi.

T.C Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tuncer, iki şehir arasında ilişkilerin 8 yıl içinde bu denli gelişmesinin, 1 Eylül'de böylesi güzel bir meydana Eskişehir isminin verilmesiyle, adeta taçlandığına işaret etti. Başkonsolos ayrıca eşinin de Eskişehirli olduğuna vurgu yaparak, dostane ilişkilerin çok yönlü gelişmesi için, birlikte düşünmeye hazır olduklarını kaydetti.

Törene, mesaisindeki yoğunluk nedeniyle katılamayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Büyükerşen'i, Eskişehir'in fahri temsilcisi Gazeteci Mehmet Canbolat temsil etti.

Büyükerşen'in, Mehmet Canbolat tarafından Almanca okunan mesajında: "Kardeşlik ilişkimizin bugün bu meydanla ulaştığı konum, sevindiricidir. Dileğimiz, en kısa sürede, salgın nedeniyle kesintiye uğrayan yüz yüze ilişkilerimizin de en kısa sürede yeniden devam ettirmektir. Hedefimiz, gençler arasında değiş tokuş yaparak, geleceğin işbirliğinin temelini bugünden atabilmektir. Kültür alanında daha yoğun işbirliğine yönelmeliyiz. Hepsinden önemlisi, iki şehir arasında ticari işbirliği projelerini yaşama geçirmek, birlikte üretip, doğan artı değeri birlikte paylaşabilmek isteriz. Meydanımızın, sadece iki kent arasında değil, farklı kültürler arasında da dostane ilişkilerin gelişmesine bir katkı sunmasını arzu ediyorum. En kısa zamanda, Frankfurt'a bir heyetle gelip, meydanımızı görmek, orada birlikte projeler üretmek niyetindeyiz. Emeği geçen herkese, gerek şahsım gerek Eskişehir halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Törende, Frankfurt Mainz Belediye Başkanı Peter Feldmann, Büyükerşen'e iletilmek üzere, günün anısına meydana asılan tabeladan birini, Eskişehir Fahri Elçisi Gazeteci Mehmet Canbolat'a takdim etti.

Mehmet Canbolat ise, Büyükerşen'in Eskişehir adına Almanya'ya gönderdiği özel işleme nazar boncuğunu sunarken, "Dostluğumuz kem gözlerden korunsun ve ilişkilerin yolunu aydınlık kılsın" mesajını dile getirdi.

Törendeki konuşmaların ardından meydanın iki yanına asılan 'Eskişehirplatz' adlı tabela ile, meydan resmi bir kimlik kazanmış oldu. Taraflar 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde bu dostluğun bir meydan ile perçinlenmesine yönelik güzel dileklerini ifade ettiler.

Törende Avrupalı Eskişehirliler Derneği Yönetim Kurulu da hazır bulundu. Katılımcılarından iki Eskişehirli kadın, törende çok duygulandıklarını vurguladılar. Törendeki bir sürpriz isim ise, Frankfurtlu Jan Anton Schierkolk isimli bir genç oldu. Açılışa Eskişehirspor forması ile gelen Frankfurtlu Alman genci, 4 yıl Eskişehir'de yaşadığını ifade etti.

Kaynak: Bültenler

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