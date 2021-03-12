FOX TV Son Yaz canlı kesintisiz izle! Son Yaz 11. bölüm canlı izle!

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SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim'i hedef alan araç, Akgün'e çarpmış, Akgün, Selim'in hayatını kurtarmıştır. Selim, Akgün'e her ne kadar öfkeli olsa da, bu olay sonrasında ona bir şans vermeye karar verir. Akgün'ün peşine düşmeyeceğini, kendi yoluna gidebileceğini söyler. Özgürdür artık… Ancak Halil Sadi'nin Akgün'le ilgili başka planları vardır. Akgün herkesi şaşırtacak yeni ve tehlikeli bir yola girmek üzeredir. Akgün'ün seçimleri onu Savcı Selim'le karşı karşıya getirirken, Yağmur, aklı ve kalbi arasında kalacaktır. Selim'in atlattığı tehlike, Kara ailesini özellikle de Canan'ı çok korkutmuştur. Hepsi polis korumasıyla gezerken, Canan, Selim'den mesleğiyle ilgili radikal kararlar almasını ister. Selim, Canan'ın isteklerini değerlendirirken, ikili arasında yaşanan sürpriz bir gelişme Canan'ı tek başına karar almaya iter.

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara'nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ı (Alperen Duymaz) Selim Kara'nın bizzat koruması… Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur. Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim'i; İzmir'de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir. Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün'ü ailesinin yanına İzmir Çeşme'de bulunan Adalet Sitesi'ne götürmek zorunda kalır. Selim'in beklenmeyen misafiri Akgün'ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege'de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.

SON YAZ 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE