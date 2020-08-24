FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim Sürpriz bir şekilde FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim" dedi.

FOX TV'deki görevinden istifa ettikten sonra tüm gözlerin çevrildiği Fatih Portakal, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama metni yayınladı. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğini belirten Portakal, "Ne yapmak istiyorum?" sorusunun cevabını aradığını ve sonucunda da bu kararı aldığını söyledi.

Portakal'ın istifa haberini doğrulayan açıklaması:

"10 yıldır gurur duyarak calışıp, birlikte keyifle yol aldığım Fox Haber'den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece, "Ne yapmak istiyorum?"sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi.

"BEDENİMİ DİNGİNLEYECEĞİM"

Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla."