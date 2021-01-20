FOX TV Çalar Saat Konuğu: Deniz Ataç kimdir? Kaç yaşındadır, nerelidir, ne iş yapmaktadır?
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FOX TV Çalar Saat Konuğu: Deniz Ataç kimdir? Kaç yaşındadır, nerelidir, ne iş yapmaktadır?

20.01.2021 10:50 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:53
FOX TV Çalar Saat Konuğu: Deniz Ataç kimdir? Kaç yaşındadır, nerelidir, ne iş yapmaktadır?

FOX TV Çalar Saat Konuğu: Deniz Ataç kimdir? Kaç yaşındadır, nerelidir, ne iş yapmaktadır? Deniz Ataç hayatı ve biyografisi nedir?

FOX TV Çalar Saat Konuğu: Deniz Ataç kimdir? Kaç yaşındadır, nerelidir, ne iş yapmaktadır? Deniz Ataç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

FOX TV ÇALAR SAAT KONUĞU DENİZ ATAÇ KİMDİR?

Deniz Ataç, 1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nde tezsiz yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapmıştır. Citibank N.A., Banque Indosuez, Credit Lyonnais ve Saudi American Bankası'nda Hazine ve Pazarlama Müdürlüğü yapan Ataç'ın, finans sektöründeki son görevi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkan Yardımcılığı'dır. Türkiye İş Bankası iştiraklerinden Fora Zeytin'in üretim ve pazarlama şirketleri olan Ant Gıda A.Ş. ve Zepa Pazarlama A.Ş.'nin dokuz yıl Genel Müdürlüğü ile aynı dönemde 4 yıl süreyle Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapmıştır. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçı Birliği'nin ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ayrıca, 2002 yılında Dünya Gazetesi tarafından en başarılı profesyonel kadın yönetici seçilmiştir.

2008 - 2009 tarihleri arasında kısa bir dönem TEMA Vakfı Genel Müdürlüğü yapan Ataç, Mart 2009'dan sonra gönüllü faaliyet olarak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı iken 2011'de Mütevelli Heyeti Üyesi seçilmiş ve 2013 yılı başında TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur.

Ataç, 2016 yılında Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmiştir.

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