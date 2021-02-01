FOX Tv Çalar Saat Konuğu: Cemil Çiçek kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapmaktadır?

FOX Tv Çalar Saat Konuğu: Cemil Çiçek kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapmaktadır? Cemil Çiçek hayatı ve biyografisi nedir?

FOX Tv Çalar Saat Konuğu: Cemil Çiçek kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapmaktadır? Cemil Çiçek hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde....

FOX TV ÇALAR SAAT KONUĞU: CEMİL ÇİÇEK KİMDİR?

Cemil Çiçek (d. 15 Kasım 1946, Yozgat); Türk avukat, siyasetçi ve eski TBMM Başkanı. 2011–2015 yılları arasında TBMM Başkanlığı görevini sürdürmüştür. 2007–2011 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 60. Türkiye Hükûmeti'nde Başbakan yardımcısı olarak yer almıştır. Bu görevinden önce 2002–2007 yılları arasında Abdullah Gül tarafından kurulan 58. Türkiye Hükûmeti'nde ve Erdoğan tarafından kurulan 59. Türkiye Hükûmeti'nde Adalet Bakanı olarak yer almıştır.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Çiçek, Anavatan Partisi (ANAP)'nin kurucu üyeleri arasında yer almıştır. İlk defa 1987 Türkiye genel seçimleri'nde Yozgat milletvekili olarak meclise girmiştir. Turgut Özal tarafından 1987 yılında kurulan 46. Türkiye Hükûmeti'nde Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak yer almıştır.

ANAP'tan istifa edip Fazilet Partisi'ne geçmesinin ardından 1999 Türkiye genel seçimleri'nde Ankara milletvekili olarak meclise girmiştir. Daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisine katılmıştır ve 2002 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Ankara milletvekili olarak meclise girmiştir. Ayrıca 2007, 2011 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde de AK Parti milletvekili olarak meclise girmiştir. Cemil Çiçek TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti üyesidir

HAYATI

Erken yaşamı ve eğitimi (1946 - 1983)

Cemil Çiçek, 15 Kasım 1946 Yozgat'da bir Türkmen Köyü olan Musabeyliboğazı Köyü'nde 11 kardeşin en büyüğü olarak doğmuştur. Babasının adı Hacı Ahmet, annesinin adı Meliha'dır. İlkokulu kendi köyünde okuyan Cemil Çiçek, ortaokulu köyüne 21 km uzakta olan Yozgat'ta okumuştur. Yozgat İmam Hatip Lisesi'ni birincilikle bitirmiştir. 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Çiçek, serbest avukat olarak çalışmıştır.

SİYASAL YAŞAMI

Anavatan Partisi dönemi (1983 - 1998)

20 Mayıs 1983 yılında Anavatan Partisi'nin 37 kurucu üyesi arasında yer aldı. 1984 yerel seçimlerinde ANAP'ın adayı olarak Yozgat Belediye Başkanı seçilmiştir. ANAP iktidarlarında Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulunmuştur.

Fazilet Partisi dönemi (1998 - 2001)

Çiçek, 1998 yılında ANAP'tan istifa edip Fazilet Partisi'ne geçti. 1999 genel seçimlerinde bu partiden Ankara milletvekili seçildi.

AK Parti dönemi (2001 - günümüz)

Adalet Bakanı (2002 - 2007)

Daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. 3 Kasım 2002'de yapılan milletvekili seçimlerinde tekrar milletvekili olan Çiçek, 58., 59. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinde Adalet Bakanı olarak atandı. 59. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinde Hükûmet Sözcülüğü yaptı.

Başbakan yardımcısı (2007- 2011)

60. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinde Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcılığına getirildi.

TBMM başkanlığı (2011 - 2015)

24. Dönem'de Ankara milletvekili seçilerek tekrar meclise giren Çiçek, 30 Haziran 2011'de AK Parti tarafından meclis başkanlığı için aday gösterildi. 4 Temmuz 2011'de yapılan başkanlık seçiminin üçüncü turunda 375 milletvekilinden 322'sinin oyunu alarak TBMM'nin 25. başkanı oldu.

2013 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Çiçek, 30 Haziran 2013'te AK Parti tarafından meclis başkanlığı için aday gösterildi. Adalet ve Kalkınma Partisinin adayı Cemil Çiçek 2 Temmuz 2013'te yapılan başkanlık seçiminin üçüncü turunda 299 oyla ikinci kez Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi. 7 Haziran 2015 genel seçimleri sonrasında TBMM Başkanlığı seçimi olacağı için Meclis Başkanlığı düştü.

TÜRKPA Dönem başkanlığı

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) IV. Genel Kurulu kapsamında 10 Haziran 2013 tarihli Asamble Konseyi toplantısında TBMM Başkanı sıfatıyla TÜRKPA Dönem başkanlığını Kırgız Cumhuriyeti Meclis Başkanı'ndan devralmıştır.

2018 yılının Haziran ayında yapılan genel seçimleri için milletvekili adaylığı için başvuru yapmadı.

Hâlen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesidir.

ÖZEL YAŞAMI

Cemil Çiçek, İngilizce ve orta düzeyde Fransızca bilmektedir. Gülten Çiçek ile evlidir ve Ahmet Çağrı, İclal ve Şeyma adlarında 3 çocuk babasıdır.