FOX Kanunsuz Topraklar canlı izle! Kanunsuz Topraklar yeni bölüm canlı yayın izle bugün! Kanunsuz Topraklar son bölüm izle!

Kanunsuz Topraklar yeni bölüm bu akşam FOX ekranlarına gelecek. Kanunsuz Topraklar, Gold Film imzalı ve yönetmen koltuğuna Murat Düzgünoğlu'in oturduğu, senaryosunu ise Zülfük Yücel'in yazdığı, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Kanunsuz Topraklar bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Kanunsuz Topraklar canlı izle! FOX TV Kanunsuz Topraklar 7. bölüm canlı izle! Kanunsuz Topraklar yeni bölümde neler olacak? Kanunsuz Topraklar yeni bölüm izle? Kanunsuz Topraklar ful HD canlı izle? Kanunsuz Topraklar hangi gün? Kanunsuz Topraklar son bölüm izle! Kanunsuz Topraklar 7. bölüm canlı izle! İşte detaylar...

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KANUNSUZ TOPRAKLAR 7. BÖLÜM 3. FRAGMANI İZLE!

KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Davut, devletin silahlarını çalan Kasapoğlu için çalıştığından asılarak idam edilmek üzere darağacına çıkarılır ama hiç ummadığı biri son anda yardımına yetişerek onu ipten alacaktır. Ölen madencilerin eşleri madende çalışmayı kabul eder. Gülfem şimdi babasına verdiği sözü tutmak ve Ali Gelik'le evlenmek zorundadır. Nişan gecesi Davut bu evliliği nasıl engelleyeceğini düşünürken, Kasapoğlu'nun Ali'ye pusu kurduğunu ve nişan merasiminden dönüşte arabasını silahlarla tarayarak onu öldüreceğini öğrenir. Kasapoğlu'nun bilmediği şey; arabada Gülfem'in de olduğudur…

KANUNSUZ TOPRAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Davut'u, kızı Gülfem ile gören Malik Bey onu madendeki işinden atar. Kasapoğlu'yla da kavga etmiş olan Davut iyice çıkmaza girmiştir. Artık Malik Bey'in kömürünü satıp parasını işçilere dağıtamayacaktır. Celal abisini sorumsuz davranmak ve onlara verdiği sözü tutmamakla suçlar. Kasapoğlu'na gidip kömür işini devam ettirmek ister ama Kasapoğlu ona net bir cevap vermez. Bunun üzerine Celal son çare olarak Ali'nin kapısını çalar. Bu esnada Kasapoğlu Gülfem'i kaçırarak çiftliğine getirir ve Davut'a kızı onun için kaçırdığı yalanını söyler. Dini nikahla evlenen Davut ve Gülfem'in mutluluklarına diyecek yoktur fakat Ali Gelik bunu onların yanına bırakmayacaktır.

KANUNSUZ TOPRAKLAR HANGİ GÜN?

Kanunsuz Topraklar, her Çarşamba saat 20.00'de FOX TV'de.

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU NE?

Kanunsuz Topraklar dönem dizisinde; 1939 yılında kömür şehri Zonguldak'ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban)adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey'in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.

Malik bey'in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut'a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik bey ise kızı Gülfem'i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir. Maden işçilerinin kurulu düzene isyanını anlatan bir hikayedir; "Kanunsuz Topraklar"…

KANUNSUZ TOPRAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanunsuz Toprakların yeni bölüm fragmanı 5. bölümün sonunda yayınlanması bekleniyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Uğur Güneş : Davut

Esra Bilgiç : Gülfem

İlker Aksum : Mehmet

Necip Memili : Ali Gedik

Ali Erkazan : Tahir

Murat Daltaban : Malik

Kaan Taşaner : Avukat Yavuz

Eylül Su Sapan : Behice

Serdem Paçal : Fikriye

Doğaç Yıldız : Cemal

Onur Kaya : Eyüp

Ezgi Çelik : Asude

KANUNSUZ TOPRAKLAR 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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