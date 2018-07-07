Fotoğraflarla: Londra'da Onur Yürüyüşüne Yüz Binler Katıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün London Pride Parade adıyla düzenlenen Onur Yürüyüşü'ne yüz binlerce kişi katıldı.



Katılımcılar yerel saatle öğlen 12.00'de, BBC'nin merkezinin de bulunduğu Portland Place Sokağı'nda toplanmaya başladı.



Katılımcılar 12.00'de Oxford Circus yönünde yürüyüşe başladı.



Yürüyüşe 100'den fazla BBC çalışanı da BBC Pride grubuyla katıldı.



İngiltere'de LGBT onur yürüyüşlerine büyük şirketlerin çalışanları topluca katılıyor.



Fakat toplu katılım gösteren tek grup onlar değil...



Askerler ve polisler de Onur Yürüyüşü'nde kortejlerle yürüdü.



Londra'da çok sayıda dükkan da cephelerini gökkuşağı renginde boyayarak Onur Yürüyüşü'ne destek veriyor.



Katılımcılar genellikle renkli kıyafetleri tercih ediyordu.



Bazıları ise olabildiğince az kıyafeti...



Bu yıl havanın sıcak ve yağışsız olması da katılımcıların sayısının yüksek olmasına katkıda bulundu.



Gösteriye çocuklarıyla gelenler de vardı...



Çeçenistan'da eşcinsellere yönelik baskıları protesto etmeye gelenler de.



Yürüyüşün son durağı Trafalgar Meydanı'ydı.



Yürüyüşe 12.00'de başlayanlar Trafalgar Meydanı'nı doldurduktan saatler sonra, 16.00 civarında halen başlangıç noktasından yürüyüşe katılanlar vardı.



Katılımcılar BBC'nin çatısından böyle gözüküyordu.



Bir otobüsün üzerinde ise İngiltere'de LGBT topluluğunun hak mücadelesindeki önemli tarihler yazıyordu.



İngiltere'de eşcinsel seks 1967'de suç olmaktan çıkarıldı.



LGBT hakları için yürüyüşlere 1972'de izin verildi.



2000'den itibaren LGBT'lere askere gitme hakkı tanındı.



2002 yılında evlat edinmek serbest oldu.



LGBT çiftler 2004'te sivil partnerlik yaparak evlilerin kazandığı pek çok hakkı elde etme imkanına kavuştu.



2013 yılınca ise eşcinsel evlilik hakkı tanındı.



Yürüyüşe katılan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da katılımcılarla selfie çektirdi.



Bir Müslüman katılımcı da elinde "Queer bir Müslümanım bebeğim, buna alışın" pankartı taşıdı.