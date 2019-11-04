Fotoğraflarla: İran-ABD arasındaki rehine krizi

04.11.2019 09:30

Tam 40 yıl önce, 4 Kasım 1979'da "İmam Humeyni"yi destekleyen İranlı binlerce öğrenci Tahran'daki ABD Büyükelçiği'ni bastı. Eylemciler 52 kişiyi tam 444 gün rehin aldı. İran İslam Devrimi'ne önderlik eden Ayetullah Ruhullah Humeyni, ABD Büyükelçiliği'nin işgalini "ikinci devrim" olarak nitelendirdi. Olay Tahran ve Washington arasındaki diplomatik ilişkilerin kopmasına yol açtı. Devrimden sonra kurulan İran İslam Cumhuriyeti ABD'yi ülkesinde casusluk faaliyetleri yürütmekle suçladı. Tahran'daki ABD Büyükelçiliği halen işgal altında ve bir bölümü artık bir müze.