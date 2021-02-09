Fotoğraf sanatçılarına renkli kareler veren yalancı bahar, çiftçiyi tedirgin etti
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Fotoğraf sanatçılarına renkli kareler veren yalancı bahar, çiftçiyi tedirgin etti

09.02.2021 08:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 09:00
Fotoğraf sanatçılarına renkli kareler veren yalancı bahar, çiftçiyi tedirgin etti

HATAY'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı ağaçlar 'yalancı bahara' aldanarak çiçek açtı.

HATAY'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı ağaçlar 'yalancı bahara' aldanarak çiçek açtı. Kışın ağaçların çiçek açması fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekerken, uzmanlar ve çiftçiler ise tedirgin oldu.

Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle bazı ağaçlar çiçek açtı. Açan çiçekler, doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekerken, çiftçiyi tedirgin etti. Şubat ayında çiçek açan meyve ağaçlarında rekolte düşüşü yaşanabileceğini söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Hatay Şube Başkanı Ahmet Sever, bunun istenen bir durum olmadığını söyledi. Bu yıl meyve ağaçlarının yeterince soğuk alamadığını söyleyen Sever, "Taş çekirdekli meyvelerde, soğuklama ihtiyaçları yaklaşık olarak 500 saat civarındadır. Yani kayısı, şeftali, nektarin, badem gibi ağaçların. Fakat bu sene bu rakamın altında bir soğuk hava olduğu için, erken uyanma ve bitkilerde yalancı bahar adını verdiğimiz erken çiçek açma, erken meyve yapma gibi durumlar yaşandı, bu istenen bir durum değildir. Çünkü böyle meyvelerde katile açısından sorunlar yaşanabilir. Çekirdek oluşamadığı için meyve eti yeteri kadar gelişmez, zamanından önce olgunlaşmaya kalkar ve dökülür hasat yapılmadan, buna bağlantılı olarak meyve kayıpları olabilir. Küresel ısınma bu tür olasılıkları zaman zaman gündeme getirmektedir. Dış etkenlere bağımlı olarak bir yetiştiricilik yapıyorsak, bunları hesaba katacağız" dedi.

'ÇİFTÇİ İÇİN İYİ DEĞİL'

Bu yıl havaların soğumadığını ve yeteri kadar yağış düşmediğini söyleyen çiftçi İsmail Taze, "Bu yıl mevsimler değişti ve sıcaklardan dolayı bazı ağaçlarımız çiçek açtı, bu da çiftçi için iyi değildir. Çünkü önümüz hala kış, ilerleyen günlerde yağmur ve dolu yağışı olursa bu çiçeklerin hepsi dökülecek, meyve olmayacak, rekolte düşecektir" diye konuştu.


Fotoğraf sanatçılarına renkli kareler veren yalancı bahar, çiftçiyi tedirgin etti
Fotoğraf sanatçılarına renkli kareler veren yalancı bahar, çiftçiyi tedirgin etti
Fotoğraf sanatçılarına renkli kareler veren yalancı bahar, çiftçiyi tedirgin etti
Fotoğraf sanatçılarına renkli kareler veren yalancı bahar, çiftçiyi tedirgin etti
Fotoğraf sanatçılarına renkli kareler veren yalancı bahar, çiftçiyi tedirgin etti
Fotoğraf sanatçılarına renkli kareler veren yalancı bahar, çiftçiyi tedirgin etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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