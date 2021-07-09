Foça yangınında hasarın boyutları böyle görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Foça yangınında hasarın boyutları böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten - Haberler | Güncel

Foça yangınında hasarın boyutları böyle görüntülendi Yangında 30 hektar civarında alan kül oldu İzmir'in Foça ilçesine bağlı Ilıpınar Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde çıkan ve gece söndürülen yangında 30 hektar civarında alan yandı.

Foça yangınında hasarın boyutları böyle görüntülendi

Yangında 30 hektar civarında alan kül oldu

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesine bağlı Ilıpınar Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde çıkan ve gece söndürülen yangında 30 hektar civarında alan yandı. Yangında oluşan hasarın boyutları ise havadan görüntülendi.

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Ilıpınar Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yerleşim alanında başladığı öğrenilen yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçradı. Gerenköy mevkiine kadar geniş bir alana yayılan alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir yangın söndürme uçağı, altı helikopter ve 23 arazöz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler müdahale etti. Yangın saat 03.00 sıralarında kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için jandarma ve orman ekipleri tarafından başlatılan çalışma sürerken, yangından 30 hektar civarında alan etkilendi. Yangında vatandaşların zeytinlik, bağ ve bahçelerinin de zarar gördüğü belirtilirken, yanan alan havadan görüntülendi.

Mahalle sakinleri de yangına müdahale etti

Mahalle sakinlerinden Demir Ali Demirci, "Dün öğle saatlerinde benzinliğin karşı tarafında yangın çıktı. Söylenene göre çocuklar oyun oynarken olmuş. Tam bir bilgi yok. Yangını gece anca söndürebildiler. Helikopterler, uçak, dozerler geldi. Çevre yerlerden itfaiyeler geldi. Biz de gidip yardımcı olduk, yol gösterdik. Hayvanlara yardım ettik, onları kurtardık. Yangın çok büyüdü. Çok üzüldük. Civar köylerden de yardıma gelen oldu. Yangın diğer köye kadar sıçramış" dedi.

Mahalle sakini Barış Düşkün ise, "Dün öğlen saatlerinde yangın başladı. Rüzgar fazlaydı. Orman teşkilatı zamanında müdahale etti. Rüzgar kuvvetli olduğu için köylüler olarak hep beraber itfaiyecilere yardımcı olduk. Uçak ve helikopterler geldi. Anca bu kadar engelleyebildik. Gece saatlerinde yangın hala devam ediyordu. Yangın Gerenköy'e kadar gitti. Biz de yangına müdahale ettik. Araçlara binip yol gösterdik. Bu sırada biraz yandık da. Dumandan etkilendim. Hala sesim çıkmıyor" diye konuştu.

Foça yangınında hasarın boyutları böyle görüntülendi
Foça yangınında hasarın boyutları böyle görüntülendi
Foça yangınında hasarın boyutları böyle görüntülendi
Foça yangınında hasarın boyutları böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten

Motosiklet kazasında ölen Dilara, 'Yunus' polisi olmak istiyormuş
Motosiklet kazasında ölen Dilara, "Yunus" polisi olmak istiyormuş
İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 8 yaralı
TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 8 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Müslüm Gürses Selin Şekerci
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Foça yangınında hasarın boyutları böyle görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.07.2021 23:47:03. #1.13#

title