Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığına Canan Limnili seçildi

Foça Kent Konseyi'nin 2011 yılındaki kuruluşundan bugüne dek gerçekleşen kadın meclisi seçimlerinden en çok ilgiyi görmesi büyük memnuniyetle karşılanırken, ilçede yaşayan kadınların demokratik katılımının ve kadın temsilinin artı bir başarısı olarak dikkat çekti.

Açık oylama yöntemi ile yapılan seçimlerde tek aday Canan Limnili, Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı oldu. Yürütme Kurulu asil üyeleri; Simten Cebe, Zülal Özger, Tülin Abacıoğlu, Güler Bayrak, Havva Saraç, Dilek Aydın, Serpil Çetin, İnci Gizem Kalemder ve yedek üyeleri; Birsen Dulkadir Çalışkan, Ülkü Göcet, Mehtap Günay Bakır, Çiçek Karagöz, Esra Songün, Sevgi İlgi, Sevim Oduk, Berna Yel Özel oldular.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ; ''Foça Kent Konseyi genel kurul toplantısında Kadın Meclisi Başkanlığına seçilen Sayın Canan Limnili'yi ve yürütme kurulu üyelerini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim.''dedi.

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Canan Limnili, Foça'ya yararlı olacak birçok projeyi ve çalışmayı hep birlikte çalışarak hayata geçireceklerini belirtti.

Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde 10 Ocak Pazartesi günü yapılan genel kurul toplantısına; Foça Kent Konseyi Başkanı Orhan Gürer, Genel Sekreteri Göksel Acar, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün eşi Seçil Gürbüz, CHP Foça İlçe Başkanı Ayla Yılmaz ve Kadın Kolları Başkanı Suna Saraçoğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Foça'da yaşayan kadınlar katıldı.

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