Foça'da sahiller hafta içinde de yasaklandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Foça'da sahiller hafta içinde de yasaklandı - Haberler
Kaymakamlık, İzmir, Foça, Güncel

Foça'da sahiller hafta içinde de yasaklandı

İZMİR'in Foça ilçesinde, koronavirüsün yayılmasını önlemek için sahillerde balık tutmak, spor ve yürüyüş yapmak gibi faaliyetler hafta içinde de Hıfzısıhha Kurulu'nun tavsiye kararıyla kaymakamlık tarafından yasaklandı.

29.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:22
Foça'da sahiller hafta içinde de yasaklandı

İZMİR'in Foça ilçesinde, koronavirüsün yayılmasını önlemek için sahillerde balık tutmak, spor ve yürüyüş yapmak gibi faaliyetler hafta içinde de Hıfzısıhha Kurulu'nun tavsiye kararıyla kaymakamlık tarafından yasaklandı. Kararın salgın nedeniyle 'Evde kal' çağrısına uymayarak ilçe içi ve dışından sahillere gelenlerin yarattığı tehlikenin önlenmesine yönelik olarak alındığı açıklandı. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz bir turizm kenti olarak bu kararı açıklamanın çok üzücü olduğunu ancak dünyayı tehdit eden bir salgınla mücadele için  şart olduğunu söyleyip, tehlike geçene kadar zorunlu nedenler dışında Foça'ya gelinmemesini istedi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 2 gündür uygulamaya konulan hafta sonları vatandaşların sahil, mesire ve ören yerleri, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyetlerin yasaklanması kararı İzmir'in turistik ilçesi Foça'da da hayata geçirildi. Yasağa Foça'da büyük ölçüde uyuldu. Ancak karara rağmen sahillerde oturanlar, mangal yapmak için gelenler, balık avlamak isteyenler, spor ve yürüyüş yapanlar olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Bakanlığın genelgesinin ardından Foça Kaymakamı Ali Çetin başkanlığında toplanan ve aralarında Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, Foça Emniyet Müdürü Özgür Arslan, Foça Jandarma Komutanı Binbaşı Sertan Koç ve Foça Sağlık Müdürü İlhan Gürbüz'ün de yer aldığı Foça Hıfzısıhha Kurulu'nun tavsiye kararıyla Kaymakamlık hafta içinde de ilçede bu tür faaliyetleri yasaklama kararı aldı. Hafta içi yasak kararının 30 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren uygulanacağı ve özellikle ilçe dışından vatandaşların bu nedenle gelmemesi, alınan kararlara uymayanlara idari para cezası ya da Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesini içeren 'Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' hükmü kasamında gerekli adli işlem yapılacağı bildirildi.

ZORUNLU SEBEPLER DIŞINDA FOÇAYA GELMEYİNFoça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz bir  turizm kenti olarak bu kararı açıklamanın çok üzücü olduğunu ancak dünyayı tehdit eden bir salgınla mücadele için  şart olduğunu belirtip, tehlike geçene kadar zorunlu sebepler dışında Foça'ya  gelinmemesini istedi. Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:

Tek bir isteğimiz var. Evde kalınması. Ne kadar çok evde kalırsak süreci o kadar kısa zamanda sonlandıracağımızı düşünüyorum."


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

THY'nin salgın döneminde yapacağı iç hat seferleri belli oldu Haberler
THY'nin salgın döneminde yapacağı iç hat seferleri belli oldu
Vali Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti Haberler
Vali Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti
Salgın uyarılarını hiçe saydılar, İstanbul'un göbeğinde halay çektiler Haberler
Salgın uyarılarını hiçe saydılar, İstanbul'un göbeğinde halay çektiler
Recep, Tayyip, Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı'na virüs mesajı yolladı Haberler
Recep, Tayyip, Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı'na virüs mesajı yolladı
Rus uzman, ülkesinde salgının duracağı tarihi verdi Haberler
Rus uzman, ülkesinde salgının duracağı tarihi verdi
Merkez Bankası, salgın sonrası ekonomiyle ilgili olumlu sinyal verdi Haberler
Merkez Bankası, salgın sonrası ekonomiyle ilgili olumlu sinyal verdi
Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi
Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi
İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor
İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor
İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı
İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
MHP'li vekil AK Parti'nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi
MHP'li vekil AK Parti'nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü
Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı
Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında...
Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti
Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti
Son dakika: 5 ilimize bağlı 9 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Son dakika: 5 ilimize bağlı 9 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Çankırı'da bir köy koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı karantina altına alındı
Çankırı'da bir köy koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı karantina altına alındı
Otobüs şoförleri koronavirüs salgını sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı
Otobüs şoförleri koronavirüs salgını sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı
İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı
İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı
Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı
Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı
Koronavirüse yakalanan İlknur hemşire, hastalığı yendi
Koronavirüse yakalanan İlknur hemşire, hastalığı yendi
Toyota Türkiye CEO'su: Bir yıl araç satmasak bile maaş ödeyeceğiz, kimseyi işten çıkarmayacağız
Toyota Türkiye CEO'su: Bir yıl araç satmasak bile maaş ödeyeceğiz, kimseyi işten çıkarmayacağız
'Virüsün pik yapması an meselesi' diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
"Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi
Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle bir günde 838 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle bir günde 838 kişi hayatını kaybetti
İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek
İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Kadir Aydar Engin Özkoç Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Akif Üstündağ Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart Wuhan Nisan İtalya
Şu an buradasınız: Foça'da sahiller hafta içinde de yasaklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 18:36:53. #1.15#
title