Foça'da 3 saatte 3 hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliye güvenlik kamerası yakalattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Foça'da 3 saatte 3 hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliye güvenlik kamerası yakalattı

06.02.2021 19:26 | Son Güncelleme: 06.02.2021 19:31
Foça'da 3 saatte 3 hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliye güvenlik kamerası yakalattı

İZMİR'in Foça ilçesinde 3 saatte 3 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştiren 2 kişi güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

İZMİR'in Foça ilçesinde 3 saatte 3 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştiren 2 kişi güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Şüphelilerin daha önce de çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi.

Foça'ya İzmir'in Konak ilçesinden geldikleri belirlenen Ramazan G. (52) ve Mervan S. (50), iddiaya göre ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Bağarası Mahallesi'nde aynı gün 3 hırsızlık olayı gerçekleştirdi. İlk olayda şüphelilerden biri çevreyi gözetlerken, diğeri sürücüsünün kapısını açık bırakarak uzaklaştığını gördükleri bir kamyonun şoför mahalline girip, buradaki bir cüzdanı çaldı. Daha sonra Bağarası pazaryerinde balık satışı yapan bir esnafın müşterilerle ilgilendiği sırada cep telefonunu ardından da aynı bölgede çalışma yapan görevlinin İZSU ekip aracında bıraktığı cep telefonunu da çalan iki şüpheli uzaklaştı.

Cüzdanı çalınan kamyon şoförünün şikayeti üzerine Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayın meydana geldiği yerdeki bir işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden 3 saat içinde 3 ayrı hırsızlık olayına karışan 2 şüphelinin eşkali belirlendi. Diğer ilçedeki jandarma ekipleriyle iş birliği yapılarak kısa sürede 2 şüpheli yakalandı.

Kimlik tespitleri ve güvenlik sorgulamaları sonucunda 2 şüphelinin daha önce Aliağa ilçesi olmak üzere çeşitli ilçelerde çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Foça'da 3 saatte 3 hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliye güvenlik kamerası yakalattı
Foça'da 3 saatte 3 hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliye güvenlik kamerası yakalattı
Foça'da 3 saatte 3 hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliye güvenlik kamerası yakalattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Seyfi GÜL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Didem Kınalı Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Ünal Karaman Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Antalya Kocaeli Jandarma Muratpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Foça'da 3 saatte 3 hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliye güvenlik kamerası yakalattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 19:30:57. #1.15#
title