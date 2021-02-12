Flörte Sorulacak Sorular... Flörte Sorulacak 10 Mükemmel Soru

"Flörtle İlk buluşma" kelimelerini düşündüğünüzde, utanıyor musunuz yoksa gülümsüyor musunuz? İlk buluşmalar garip , sinir bozucu, heyecan verici, felaket olabilir, harika olabilir - pek çok şey. Flörte Sorulacak Sorular... Flörte Sorulacak 10 Mükemmel Soru

Şimdiye kadar hepimiz biliyoruz ki din, siyaset ve benzerleri gibi konular, pozitif ve gönülsüz kalmak için ilk karşılaşmanızdan kaçınmak için en iyisidir. Bu nedenle, mum ışığında bir masanın üzerinden birbirinize bakarken, bir kafenin önündeki bir bankta yan yana otururken veya filminizin sinemada başlamasını beklerken, diğer kişiden ne tür şeyler istemelisiniz? sohbetin iyi aktığından emin olun?

FLÖRTE SORULACAK SORULAR

İşte ilk buluşmada flörte sorulacak 10 sorudan oluşan bir liste:

1. "Sizi Benzersiz Yapan Nedir?"

Açık olabilir, ancak biriyle bağlantı kurmanın en kolay yolu, onları kendileri hakkında konuşturmaktır. Hobilerini, ilgi alanlarını sorun… Spor yapmak, resim yapmak, dışarıda vakit geçirmek, kitap okumak veya dans etmek gibi aktivitelerden hoşlanıyorlar mı? Belki ikinizin de yapmaktan zevk alacağı bir şey bulacaksınız ve eğer randevu iyi giderse, daha sonra yolun aşağısında başka bir tarih için bir fikir olabilir.

2. "Sizinle ilgili rastgele eğlenceli gerçekler nelerdir?"

Normal sohbette başka türlü ortaya çıkmayabilecek başka bir kişi hakkında ilginç bir şey öğrenmek, onları tanımanın eğlenceli bir yoludur. Hobilerini yeni duydunuz, şimdi televizyonda olduğu gibi çılgınca veya sıra dışı bir şey yapıp yapmadıklarını sorun.

3. "Öğrenmek İstediğiniz veya Daha İyi Olmanızı İstediğiniz Bir Şey Nedir?"

Bu, çok geniş sorunun bir çeşididir, "Umutlarınız ve hayalleriniz nelerdir?" Onlara öğrenmek veya pratik yapmak istedikleri belirli bir şey olup olmadığını sormak bu konuyu yeni bir düzeye taşır.

4. "Bunu tercih eder miydiniz?"

"Tercih eder misin…?" sorular, özellikle ilk buluşmada iyi bir yol gösterir. Buz kırıcı harika sorular ortaya çıkarırlar, ikiniz tarafından da cevaplanabilirler ve yüzey seviyesinde, derin veya istediğiniz kadar aptalca olabilirler. Plaja mı yoksa dağlara mı gitmeyi tercih edersiniz? Hayatının geri kalanında kahve veya sodadan başka bir şey içmedin mi? Bir lunapark trenine takılıp kaldınız mı yoksa büyük bir tema parkında korkunç bir şekilde kaybolmak mı?

5. "Herhangi İyi Şaka Bilir misiniz?"

Eğer onları güldüren bir şeyi paylaşabilirlerse, birinin mizah anlayışına hemen bir göz atacaksınız. Ayrıca, aptal bir "baba şakasında" birlikte kıkırdamak, buzu kırmanın ve diğer kişiyle daha rahat hissetmenize yardımcı olmanın başka bir yoludur.

6. "Sizi Rahatsız Eden Bir Şey Nedir?"

Herkesin evcil hayvanı vardır. Sinirinizi bozan şeyler hakkında konuşun. Randevunuza onları neyin rahatsız ettiğini sorun. Genelde geriye yaslanmış ve rahat mıdırlar yoksa gergin ve kolayca stresli olma eğiliminde mi? Evcil hayvan sinirlerini bulmak, bir kişiyi harekete geçiren bazı şeyleri daha iyi anlamanızı sağlayabilir ve başlangıçtan itibaren birbirinize karşı açık ve dürüst olmanın iyi bir yoludur.

7. "Başınıza Geldiğini Hatırlayabildiğiniz En Utanç Verici Şey Nedir?"

En unutulmaz utanç verici anlarından bazılarını paylaşmakta rahat olup olmadıklarına bakın. Garip anlarımızdan bahsetmek alçakgönüllülük, kırılganlık ve mizah duygusu gösterir - randevunuzun arada bir kendine gülebilmesi sizin için önemli mi?

8. "Dünyadaki En Sevdiğiniz Yer Neresi?"

Favori tatil yerleri var mı? Nehrin arkasında saklanan harika bir yürüyüş parkuru biliyorlar mı? Rahatlamak, gevşemek ve dünyadan kaçmak için gidebilecekleri gizli bir yerleri var mı? Bu sorular, başkalarına "mutlu yerimize" bir bakış sağlar ve hangi tür ortamların bize en çok kendimize benzeyebileceğimizi hissettirdiğini görmelerini sağlar.

9. "Hayatınızdaki Özel İnsanlar Kimler?"

Randevunuzdan kardeşleri, en iyi arkadaşları, büyükanne ve büyükbabaları ve hatta evcil hayvanları hakkında konuşmasını isteyin. Birinin karakterini görmenin iyi bir yolu, diğer insanlar hakkında nasıl konuştuklarına dikkat etmektir. Bu soru aynı zamanda, randevunuzun hayatında en büyük etkiye sahip olan insanları ve onları bugün oldukları kişi haline getirmeye kimin yardımcı olduğunu da gösterir. It böylece sevdikleri birini tarif birisini dinlemeye güzel; Bu dünyadaki en sevdiğim şeylerden biri, bir arkadaşım veya sevdiklerimle ilgili bir hikaye anlatırken birinin gözlerindeki o küçük ışığı izlemektir.

10. "Gurur Duyduğunuz Bir Şey Nedir?"

Tevazu bir yana - başarılarından gurur duyuyorlar mı? Yeni bir terfi öğrenir öğrenmez annelerini ararlar mı? Onlara gerçekten mutlu olduklarını hangi kararları verdiklerini sorun. Onlara en son ne zaman ödül kazandıklarını sorun. Bu, gerçekten değer verdikleri bazı şeyleri ve çok çalıştıkları bazı şeyleri belirlemenize yardımcı olacaktır.

Öyleyse, aşkınızla ilk buluşma konusunda tamamen çıldırmış olsanız da, ya da ilk kez karşılaştığınız bir Tinder maçıyla buzları kırmanın yolları için bazı fikirlere ihtiyacınız varsa, bu sorular kesinlikle başlamanıza yardımcı olacaktır. Bunlar, biriyle rahat olmanın ve onunla ne tür bir bağınız olduğunu ortaya çıkarmanın bazı olumlu yollarıdır. Sorana kadar asla bilemezsin!