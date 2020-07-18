ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı
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ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı

Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'nin Florida eyaletinde suç çetelerinin, Mart ayından bu yana 400 kişilik partiler düzenlediği ve Kovid-19'un daha hızlı yayılmasına neden oldukları ortaya çıktı.

18.07.2020 22:20 | Son Güncelleme: 18.07.2020 23:18

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü haline gelen ABD'nin Florida eyaletindeki suç çetelerinin, koronavirüsün aralarında yayılması için Mart ayından bu yana 400 kişilik partiler düzenlediği tespit edildi.

"600 İHBAR ALDIK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Osceola County Şerifi Russ Gibson, Florida sakinlerinin bu durumdan korktuğunu ve Mart ayından beri 'çevreye rahatsızlık veren yüksek ses' ile ilgili 600 ihbar aldıklarını belirtti. Osceola County Şerif Ofisi'nden yayınlanan görüntülerde, çok sayıda kişinin sokakta araçlarla yolu kapattığı ve sosyal mesafeye dikkat etmeden dans ettikleri görüldü.

ABD'de suç çeteleri, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenliyor

VAKA ARTIŞLARININ PARTİLERLE BAĞLANTILI OLABİLİR

Gibson, ABD'deki son günlerde ortaya çıkan kritik vaka artışlarının bu partilerle bağlantılı olabileceğinin altını çizdi. Söz konusu partilere polis müdahalesinin de yapıldığını, bir kişinin arbedelerde polis tarafından vurularak öldürüldüğünü belirtti.

OSCEOLA COUNTY'DE VAKA SAYILARI ARTTI

Osceola County'de şu ana kadar 5 bin 556 vakanın tespit edildiği, Salı gününden bu yana ise 268 vakanın ortaya çıktığı ifade edildi. Öte yandan Osceola'da şu ana dek 38 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı. Florida genelinde ise 322 bin 994 pozitif vakanın bulunduğu, toplam can kaybının ise 4 bin 912 olduğu aktarıldı.

ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı

Kaynak: DHA

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