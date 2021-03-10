Flaş iddia: Karahan Çantay Tayland'da kaza geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Flaş iddia: Karahan Çantay Tayland'da kaza geçirdi

10.03.2021 00:10 | Son Güncelleme: 10.03.2021 00:14
Flaş iddia: Karahan Çantay Tayland'da kaza geçirdi

Çantay'ın cenazesinin iki gündür Tayland'ın Malezya sınırında bulunan Songkhla'daki hastaneden alınmadığı öne sürülüyor.

Çantay'ın cenazesinin iki gündür Tayland'ın Malezya sınırında bulunan Songkhla'daki hastaneden alınmadığı öne sürülüyor.

Haber, bir hemşirenin Çantay'ın çalıştığı okulun Facebook grubunda yazdığı notla ortaya çıktı.

Sevenleri ülkeyle irtibata geçilmesi için Twitter'dan elçilik ve bakanlıklara yazmaya başladı.

'Mr.Turkey 95' yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, uzun süredir Tayland'da yaşıyor ve matematik öğretmenliği yapıyordu.

ERKEK GÜZELİ

Çantay, ODTÜ Matematik Bölümü son sınıfta öğrenciyken 'Mr.Turkey 95' yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçildi.

Karahan Çantay bir dönem Türkiye'nin en popüler mankeniydi. Bülent Ersoy'un klibinde oynayan Çantay, çok sayıda reklam filminde de rol aldı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Hakan Yılmaz Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Caner Erkin Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Irak Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Flaş iddia: Karahan Çantay Tayland'da kaza geçirdi - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 00:15:58. #1.15#
title