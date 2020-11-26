flaş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

flaş

26.11.2020 15:14 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:18
flaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü'nü merkez olarak kullanan teröristler hakettikleri cezayı aldı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü'nü merkez olarak kullanan teröristler hakettikleri cezayı aldı. TBMM'ye, Cumhurbaşkanlığı'na ve milletimizin üzerine bombalar yağdıran ihanet şebekesi adalet önünde ve milletimiz tarafından bir kere daha mahkum edildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Asgari ücretlinin heyecanla beklediği tarih netleşti! Maaş zammı için ilk raunt başlıyor
Asgari ücretlinin heyecanla beklediği tarih netleşti! Maaş zammı için ilk raunt başlıyor
Ölümüyle tüm dünyayı yasa boğan Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı
Ölümüyle tüm dünyayı yasa boğan Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Sadece 4 parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Sadece 4 parti barajı geçebiliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş aşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş aşı açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Bülent Arınç Bülent Turan Meral Akşener Selahattin Demirtaş
Magazin Deniz Seki Berkun Oya Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Gökhan Gönül Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Tüm Haberler Kasım Bakan Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: flaş - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 15:18:28. #1.15#
title