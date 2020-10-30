AFAD : "TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülmektedir"
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AFAD : "TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülmektedir"

30.10.2020 16:23 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:52
AFAD :

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ( AFAD) yapılan açıklamada, Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir ve Aydın başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ( AFAD) yapılan açıklamada, Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir ve Aydın başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülmektedir" denildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan(AFAD) Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonrası açıklama yapıldı.

Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir ve Aydın başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütüldüğü kaydedildi. Deprem sonrasında, tüm Bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinin teyakkuza geçirildiğinin belirtildiği açıklamada; Afyon, Bursa, Sakarya Kütahya, Eskişehir, Çanakkale, Muğla ve Balıkesir, Manisa, Konya, Denizli ve Uşak İl AFAD Müdürlükleri bölgeye sevk edilmiş, AFAD il ve birlik müdürlükleri teyakkuz haline geçirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın illerinde toplam 115 sahada enerji ve 10 sahada ise servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada vatandaşlar için şu uyarılarda bulunuldu;" Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır. Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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