Ankara merkezli 7 ilde 'Kobani eylemleri' operasyonu: 3 gözaltı

ANKARA'da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Kobani eylemleri' soruşturması kapsamında, ölüm ve şiddet olaylarında sorumluluğu olduğu belirlenen, PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde örgütsel görev alan, Kandil-Türkiye arasında kuryelik yapan 8 şüpheliye yönelik operasyonda, 3 kişi...

ANKARA'da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Kobani eylemleri' soruşturması kapsamında, ölüm ve şiddet olaylarında sorumluluğu olduğu belirlenen, PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde örgütsel görev alan, Kandil-Türkiye arasında kuryelik yapan 8 şüpheliye yönelik operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Kobani eylemleri' soruşturmasında tanık ve etkin pişmanlık beyanları doğrultusunda, şiddet eylemlerinde meydana gelen ölüm ve şiddet olaylarında sorumluluğu bulunduğu bilgilerine ulaşılan, yine bir kısmı örgüt tarafından kadro eğitimi alan, PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde örgütsel görev alan, Kandil-Türkiye arasında kuryelik yapan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde Ankara merkezli Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Konya, Mardin, Şanlıurfa ve İzmir'de İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 17 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI6-8 Ekim 2014 tarihlerinde ülke genelinde yaşanan ve Kobani olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde, PKK/KCK silahlı terör örgütüne müzahir kitle tarafından silahlı, el yapımı patlayıcı (EYP), molotoflu, havai fişekli, taşlı ve sopalı yapılan saldırılar sonucunda ölüm ve şiddet olaylarının yaşandığı, ülke genelinde meydana gelen terör nitelikli şiddet eylemlerinde sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile siyasi parti yönetici ve partililerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 25 Eylül 2020 tarihinde yapılan operasyonda 20 şüpheli yakalanmış, aralarında HDP'li Alp Altınörs, Ayla Akat Ata, Ayhan Bilgen, Pervin Oduncu, Nazmi Gür'ün de bulunduğu 17 şüpheli tutuklanmıştı. Dosya kapsamında Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Sebahat Tuncel, Gülser Yıldırım, Aysel Tuğluk ve Gülten Kışanak da bahse konu dosya kapsamında halen tutuklu bulunuyor.

Ayrıca dosya kapsamında PKK/KCK kırsal alanında bulundukları bilinen şüphelilerle ilgili de fezleke hazırlandığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN