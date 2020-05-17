Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı Sosyal medya hesabı Twitter'dan İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e, İslamiyet'e ve müslümanlara hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan bir vatandaş, gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle F.E'nin Antalya'da gözaltına alındığını açıkladı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, internet üzerindeki açık kaynaklarda ilgili mevzuat çerçevesinde 7/24 esasına göre suçla mücadele amaçlı sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir. F.E rumuzlu Twitter hesabından 'dini değerleri' alenen aşağılayan, halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik ettiği görülen hesabın yöneticisi F.E isimli şahıs Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

BAŞSAVCILIK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili bir açıklama da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. Başsavcılık, şahıs hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bir sosyal medya hesabı üzerinden İslam dinine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen F.E. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla kolluk güçleri tarafından yapılan araştırma sonucunda söz konusu paylaşımları yaptığı iddia edilen kişinin F.E. olduğu ispat edilmiş kabinde şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup soruşturma işlemlerine devam edilmektedir.

Kaynak: DHA