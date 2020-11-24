Fıstık ezmeli kurabiye nasıl yapılır? Fıstık ezmeli kurabiye tarifi, Fıstık ezmeli kurabiye malzemeleri...

Akşam sohbetlerinin vazgeçilmezlerinden olan çay ve kurabiyeleri evde kendiniz yapmak istiyorsanız, hemde daha lezzetlisini yapmak istiyorum diyorsanız işte karşınızda fıstık ezmeli kurabiye. Peki fıstık ezmeli kurabiye nasıl yapılır? Fıstık ezmeli kurabiye malzemeler nelerdir?

Bu şimdiye kadarki en iyi fıstık ezmeli kurabiye tarifi! Abartılı malzemeler yok, ürpertici zaman yok, vb. Sadece basit, anlaşılır, inanılmaz derecede lezzetli, hamur gibi ama yine de tamamen pişmiş, her seferinde mükemmel sonuç veren, fıstık ezmeli kurabiye...Sizde fıstık ezmeli kurabiyenin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız işte fıstık ezmeli kurabiye için gereken malzemeler...

FISTIK EZMELİ KURABİYE MALZEMELERİ NELERDİR?:

?1 1/2 su bardağı çok amaçlı un 180g

?1/2 su bardağı tuzsuz tereyağı , oda sıcaklığında 113 g

?1 su bardağı fıstık ezmesi 250 gr

?1/2 su bardağı esmer şeker 100g, hafifçe paketlenmiş

?1/2 su bardağı şeker 100g

?1 çay kaşığı vanilya özütü 5 mL

?1 yumurta büyük, oda sıcaklığında

?3/4 çay kaşığı kabartma tozu 3g

FISTIK EZMELİ KURABİYE NASIL YAPILIR

Ana sayfa » Tarifler » Tatlılar » Kurabiye » Fıstık Ezmeli Kurabiye Tarifi

Fıstık Ezmeli Kurabiye Tarifi

7 Nisan 2020 tarihinde yayınlandı. · Değiştirilmiş: 14 Haziran 2020John Kanell tarafından

Bu gönderi bağlı kuruluş bağlantıları içerebilir. Lütfen açıklama politikamızı okuyun .

Bu ULTRA kolay fıstık ezmeli kurabiyeleri çok seveceksiniz. Fıstık ezmesi aromasıyla doludurlar ve mükemmel bir tuzlu ve tatlı dengesine sahiptirler ve ağız dokunuzda harika bir yumuşaklıktadırlar. Bu çerez bir sebepten dolayı klasiktir!

Küçük bir ahşap tahta üzerinde bir yığın fıstık ezmeli kurabiye

Çerezlere fıstık ezmesi eklemek, çok hassas, kadifemsi bir kırıntı ile inanılmaz bir yumuşak kıvam yaratır. Bu klasik fıstık ezmeli kurabiyeler, tam bir kalabalığın zevkidir.

İstediğiniz zaman anında memnuniyet için onları günler önceden yapabilirsiniz ve yapmak çok kolay! En zor kısım, fırından çıktıktan sonra onları kurmalarına izin verecek sabra sahip olmaktır.

BU TARİF İÇİN NEYE İHTİYACINIZ OLACAK?

Bir tezgahta fıstık ezmeli kurabiye yapmak için malzemeler.

Fıstık Ezmesi: Bu tarif için kremalı bir fıstık ezmesi kullanmayı seviyorum ama bunun yerine kesinlikle tıknaz kullanabilirsiniz. Doğal bir fıstık ezmesi kullanıyorsanız, eklemeden önce ÇOK iyi bir karışım verdiğinizden emin olun.

FISTIK EZMELİ KURABİYE NASIL YAPILIR

Fıstık ezmeli kurabiyeler için bir kaseye fıstık ezmesi ekleniyor.

1. 350F'ye kadar ön ısıtma yapın. Un ve kabartma tozunu birlikte eleyin ve karıştırmak için çırpın.

2. Kürek ataşmanı takılı bir stand mikserde krema yağı ve şekerler. Fıstık ezmesini ekleyin ve birleşene kadar karıştırın.

3. Yumurta ve vanilya özünü karıştırın, ardından kaseyi kazıyın ve bir kez daha karıştırın.

4. Un karışımını ekleyin ve kaynaşana kadar hafif çırpın.

Fıstık ezmeli kurabiye hamuru sarılır ve çatalla bastırılır.

5. Hamuru bir inçlik toplar halinde yuvarlayın ve parşömen kağıdıyla kaplı fırın tepsisine yerleştirin.

6. Çerezleri çatalla çapraz şekilde düzleştirin. Kurabiyeleri yaklaşık 8 dakika pişirin. Kurabiyelerin fırın tepsisine tamamen soğumasına izin verin, aktarılmadan önce ayarlamaları gerekir.

Notlar

Kurabiyeleri neredeyse bitene kadar pişireceksiniz. Fırından çıkarıldıktan sonra kalan iç ısı ile kuracak ve pişirmeye devam edeceklerdir.

Fırından çıkar çıkmaz ÇOK yumuşak olacaklar, bu yüzden bir süre dinlenmelerine izin verin; soğuduklarında işlenecek kadar sert ve oldukça lezzetli olurlar.

Fıstık ezmeniz tuzlu tarafta değilse, hamuruna 1/ 4-1/ 2 çay kaşığı tuz ekleyin.

Beslenme

Servis: 105 g | Kaloriler: 193 kcal | Karbonhidratlar: 16 g | Protein: 5 g | Yağ: 13 g | Doymuş Yağ: 5 g | Kolesterol: 23 mg | Sodyum: 115 mg | Potasyum: 129 mg | Elyaf: 1 g | Şeker: 7 g | A Vitamini: 170 IU | Kalsiyum:20 mg | Demir: 0.8 mg

BU TARİF İÇİN PROFESYONEL İPUÇLARI

Çerezleri, kenar rengi değişmeye başladığında neredeyse bitene kadar pişireceksiniz. Fırından çıkarıldıktan sonra kalan iç ısı ile kuracak ve pişirmeye devam edeceklerdir.

Ununuzu doğru ölçün! Tarife çok fazla un eklemek en yaygın hatadır. Unu ölçmenin en iyi ve en kolay yolu tartı kullanmaktır. Eğer yoksa ununu bir kaşıkla kabart, ölçü kabına serp ve bir bıçakla düzleştir. Un ölçümü hakkında herhangi bir sorunuz varsa, bununla ilgili hazırladığım YouTube videosuna bakın .

Kurabiyeler fırından çıkar çıkmaz ÇOK yumuşak olacaktır, bu yüzden bir süre dinlendirin; soğuduklarında işlenecek kadar sert ve oldukça lezzetli olurlar.

Her zaman lezzetli ikramlar için hava geçirmez bir kapta bir haftaya kadar saklayın.

BU KURABİYELER İÇİN KULLANILACAK EN İYİ FISTIK EZMESİ NEDİR?

En iyi sonuçlar için pürüzsüz, tuzlu bir fıstık ezmesi kullanın.

Şekerli bir fıstık ezmesi kullanmanıza gerek yok, ancak elinizde olan buysa, gayet iyi çalışır, yine de şekeri 2 yemek kaşığı düşürmek istersiniz.

Dengeleyici içermeyen doğal bir fıstık ezmesi kullanıyorsanız, kavanozu açtıktan sonra iyice karıştırdığınızdan emin olun. O kavanozun yağ ağır tepesi çok akıcı kurabiyeler yapacaktır.

Sade lezzetinden keyif aldığınız her marka harika olacak!

HAMURU PİŞİRMEDEN ÖNCE SOĞUTMALI MISINIZ?

Hayır, hamuru soğutmanıza gerek yok, ancak hamuru önceden yapmak ve soğutmak istiyorsanız kurabiyeler de güzelce pişecektir.