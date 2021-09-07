Fırtınanın getirdiği kum yüzünden balıkçı tekneleri limana yanaşamıyor
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Fırtınanın getirdiği kum yüzünden balıkçı tekneleri limana yanaşamıyor

Fırtınanın getirdiği kum yüzünden balıkçı tekneleri limana yanaşamıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alaplı ilçesinde, balıkçı barınağı olarak kullanılan limanın kumla dolması ile derinlik 50 santime kadar düştü.

Alaplı ilçesinde, balıkçı barınağı olarak kullanılan limanın kumla dolması ile derinlik 50 santime kadar düştü.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki balıkçı barınağı olarak kullanılan limanın çıkışının dalgaların getirdiği kum yığınları yüzünden içeri giremiyorlar. Teknelerini limana yanaştıramadıkları için büyük sıkıntı yaşayan ve başka limanları kullanmak zorunda kaldıklarını belirten balıkçılar, yetkililerden yardım istedi.

Alaplı'da balıkçı tekne sahibi olan Soner Yılmaz, balıkçı barınağının girişinin kum ile dolması nedeniyle büyük teknelerin barınağa giriş yapamadıkları için Alaplı için ekonomiğine zarar verdiğini söyledi. Yılmaz, konuşmasının devamında liman içinde su sıkıntısı çektiklerini ve mescit ve tuvalet olmasını istediklerini söyledi.

Alaplı'da balıkçılık yapan Çağdaş Özer, teknelerin limana giremediği için büyük zorluklar yaşadıklarını ve liman içerisinde büyük eksikleri olduklarını söyledi. Özer, şöyle dedi:

"Burası Alaplı Balıkcı limanı yaklaşık aylardır dalgalardan dolayı limanın ağzı kumlarla doldu ve kapandı. Büyük tekneler içeri giremiyor. Şiddetli bir dalga gelirse durum daha da kötü olacak. Yetkililer, iş makinesiyle limanın ağzını açabilirler. Buraya büyük tekneler girdiğinde Alaplı esnafına büyük katkı sağlarlar. Kötü hava şartlarında burası 30 tekne barındırabilir. 30 tekne demek 1000 tane personel demek. 1000 personelin çarşıya yayılması İlçeye ekonomik katkısı olacaktır. Bir karton sigara alsalar 1000 karton sigara demektir. Alaplı Halkı bunu 1 haftadır alamaz. Bu şekilde fırını marketi Tekeli herkes kazanacaktır. Yani Alaplı Turizm'den sonra en büyük geliri Balıkçılık olabilir. diğer eksiklerinden birisi tuvalet, banyo su ihtiyacı yok ne yazık ki biraz kötü durumu var. Burada Teknelere belli mesafede su verilmesi lazım ve ihtiyacını karşılaması lazım. Bunlarda büyük problem. En önemlisi gurbetten gelen balıkçılar. Duş ihtiyacını giderilmesi lazım. Bunlar olursa hem kooperatif kazanır ve Alaplı kazanır. Yetkililerden isteğimiz mağduriyetimizin bir an önce giderilmesidir."

(Ertuğrul Yüksel/İHA)

Fırtınanın getirdiği kum yüzünden balıkçı tekneleri limana yanaşamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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