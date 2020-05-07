Fırsatçılar yine iş başında.
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Fırsatçılar yine iş başında.

Fırsatçılar yine iş başında.
07.05.2020 10:09 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:12

Fırsatçılar yine iş başında... Koronavirüs öncesi 70 liraya satılan ateş ölçerlerin fiyatı 700 liraya çıktı

DİYARBAKIR - Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi devam ederken, fırsatçılar ateş ölçeri karaborsaya düşürerek, fiyatının 10 kat artmasına sebep oldu. Korona virüs öncesi 70 liraya satılan ateş ölçerlerin fiyatı 700 liraya kadar çıkarken İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları Merkezi Genel Müdürü Mehmet Narin, "Vatandaşlarımızın bu cihazı alırken acele etmemesi ve duyarlı olmasını rica ediyorum" dedi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadeleler sürerken, hastalık nedeni ile bazı maddeleri stoklayan fırsatçılar, fiyatların onlarca kat artmasına neden oldu. Önce maske fiyatlarını arttıran ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Para ile maske satışı yasaktır" açıklamasının ardından geri adım atan fırsatçılar, şimdi de ateş ölçerleri karaborsaya düşürmeye başladı. Yaklaşık 2 ay öncesine kadar 70-80 lira arasında satılan ateş ölçerlerin fiyatı 700 liraya kadar yükseldi. Yaşanan fiyat artışlarına ilişkin vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Türkiye'nin en büyük İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları Merkezi Genel Müdürü Mehmet Narin, vatandaşlara ateş ölçer almak için acele etmemeleri uyarısında bulundu.

"Fırsatçılar korona virüs nedeni ile bazı malzemeleri kendilerine sektör yaptı"

Ateş ölçer fiyatlarının yükselmesinin fırsatçıların bir oyunu olduğunu belirten Narin, "Korona virüsün dünyaya yayılması ile birlikte maske, dezenfektan ve kolonyaya ilaveten ateş ölçer fiyatı da karaborsacılar tarafından fırsata çevrildi. Korona virüsün dünyaya yayılmadan önce fiyatı 70 ila 80 lira arasında satışa sunulurken, bu fiyat bir anda 10 katına kadar çıkarak 600 ile 700 Türk lirası arasında yükseldi. Tabi vatandaşlarımızın buna çok kısa sürede rağbet göstermesiyle beraber bu işi fırsata çeviren fırsatçıların da iştahını kabartıyor. Fırsatçıların korona virüs önleyici ve tespiti malzemeleri olarak satılan ürünlere kendilerine bir sektör biçerek üzüntüyle görmüş bulunmaktayız. Şuanda ihracatın ve ithalatın önün açılması ile birlikte elimde ölçer cihazı eski fiyatına gelecektir. Vatandaşlarımızın bu konuda acele etmemesini ve duyarlı olmasını rica ediyorum. Vatandaşların hızlı hareket etmemesi lazım ve bunun tek başına korona virüsü önleyici bir cihazda değildir" diye konuştu.

"Fırsatçılar ortam ısı ölçer cihazı vatandaşlara ateş ölçer olarak sattı"

Fırsatçıların vatandaşların bu acele davranmasını fırsata çevirerek ortam ısı ölçer cihazlarını ateş ölçer olarak sattığına dikkat çeken Narin, "Fırsatçıların ortam ısı ölçer cihazını vatandaşlar anlamadığı için onlara ateş ölçer olarak sattığını gördük. Bu konuda özellikle bazı iş yerlerinin 11 Mayısta açılması ile beraber belki vatandaşlarımız bu tip ürünlere rağbeti artacaktır. Kendilerinden ricamız ve uyarımız bu tür ürünleri alırken acele etmemeleri istiyoruz. Bu cihaz tek başına korona virüsü tespit eden bir cihaz değildir ve tamamen ateş ölçümü için kullanılmaktadır. Tabi ateşin yüksek derecede seyretmesinin tespiti önemli ama bunun için vatandaşların acele edip gidip mağazalara 600 ila 700 lira gibi bir para verip almalarına gerek yok. Zaten fiyatlar normalleşme ile birlikte düşecektir. Acele etmemeleri öneriyoruz. Devletimiz büyük ve güçlüdür, bu tip fırsatçıların önü geçecek ve bunlar için gerek neyse en kısa sürede yapacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Fırsatçılar yine iş başında.

Kaynak: İHA

Manşet

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