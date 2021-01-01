Fırınlar kaça kadar açık? Fırınlar kaçta kapanıyor? Fırın saat kaça kadar açık?

Türkiye sokağa çıkma yasağı nedeniyle karantina altında. Vatandaşlar evlerinde kalarak virüsten korunmaya çalışıyor. Ekmek ihtiyaçlarının karşılandığı fırınlar ise belirli saatlerde hizmet vermeye devam edecek. Peki, Fırınlar kaça kadar açık? Fırınlar kaçta kapanıyor? Fırın saat kaça kadar açık?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık itibariyle 4 Ocak'a kadar sokağa çıkma yasağı ve kısıtlaması getirildi. Bu doğrultuda vatandaşlar gündelik yaşamlarını ilgilendiren sorular sormaya ve araştırmaya başladılar. Peki 1 Ocak fırınlar kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta kapanıyor?

FIRINLAR KAÇA KADAR AÇIK?

Hafta sonu yasağı kapsamında fırınlar her zaman 7/24 açık.

Genelgede yer alan bilgilere göre;

Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.) Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

Yarın da fırınlar açık olacak mı?

Hafta sonu fırınlara gitmek belirli koşullara uymak önem arz ediyor. Cumartesi ve pazar günleri açık olacak olan fırınlar için araç kullanmamak ve yürüme mesafesindeki işletmeleri tercih etmek önemli bir koşul olacak. Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.